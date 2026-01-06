Bombazo para River: el 9 que está en España y espera el llamado de Gallardo

"Es difícil decirle que no a River": la confesión de Lucas Beltrán

En su entrevista con el youtuber Ezzequiel, aseguró: "Tengo todavía 2 sueños muy grandes que siempre lo sentí así. Que son ganar la copa con River y ser capitán de River. Porque lo siento, lo sentí en el momento que estaba ahí. Pero no sé cuando y si se dará. Los sueños están para cumplirse, obviamente. River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron y gane algunos títulos. No te puedo decir ni si ni no", sostuvo.

Pero lo más llamativo fue cuando dejó en claro que pensaría seriamente en volver a la Argentina si es que se contactan con él. "Como te dije antes, no me han llamado hasta el momento. Si es que me llegan a llamar lo pensaré, es difícil decirle que no a River. Prefiero no ilusionar a nadie, entonces quiero decir que todavía no lo sé. Es algo que me gustaría, sí. Será cuando tenga que ser", expresó.

eeff32b8-83cd-4c3e-9a04-fb5b4d707b86 Beltrán hizo 22 goles durante su paso por River, el club donde más veces convirtió Foto NA: REUTERS/Agustin Marcarian

"Si es que me llegan a llamar lo pensaré, es difícil decirle que no a River". Esa frase caló fuerte en el hincha riverplatense y recorrió rápidamente las conversaciones tribuneras de Núñez. Mientras Marcelo Gallardo refuerza su equipo, sabe que por ahora cuenta con Sebastián Driussi como el delantero 'número 9'. Tras la salida de Miguel Borja, ni Facundo Colidio, ni Maxi Salas, cumplen las condiciones para desenvolverse en ese rol.

¿Llamará a Lucas Beltrán?

+ de Golazo24

Jugó el Mundial de Rusia 2018, rechazó el exterior y se va a Defensa y Justicia

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

De la Selección Argentina a irse de Boca: el crack que busca aire en España

El boliche más famoso del mundo llega al fútbol y será main sponsor del SD Ibiza