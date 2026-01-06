Sin esperarlo, mientras River busca reforzarse en el mercado de pases, un futbolista de la casa que juega actualmente en el exterior casi que 'se postuló' para volver al Millonario en caso de que quisieran contar con él. Es Lucas Beltrán.
Bombazo para River: el 9 que está en España y espera el llamado de Gallardo
Surgido de las inferiores y hoy con presente en LaLiga, Lucas Beltrán sorprendió al confesar sus ganas de pegar la vuelta. ¿Y si lo llama Gallardo?
En una entrevista, Lucas Beltrán sorprendió al manifestar su amor por River y el deseo de vestir nuevamente la camiseta del club de Núñez. Lo sorpresivo, en realidad, fue lo predispuesto que se mostró en volver al Millonario en el momento en que el Millonario lo necesite.
Su presente lo encuentra, a sus 24 años, a préstamo en Valencia. El delantero, que fue vendido por River en agosto de 2023 a la Fiorentina, está cedido por el club italiano. En septiembre pasado, la Fiore y Lucas Beltrán acordaron una salida a préstamo al conjunto español.
Allí alternó titularidades con suplencias, y hace poco anotó su segundo gol. Fue ante el Atlético de Madrid, por un partido de LaLiga.
Aunque debe volver a la Fiorentina, donde tiene contrato hasta junio de 2026, el cordobés sueña con volver a vestir la camiseta del Millonario.
"Es difícil decirle que no a River": la confesión de Lucas Beltrán
En su entrevista con el youtuber Ezzequiel, aseguró: "Tengo todavía 2 sueños muy grandes que siempre lo sentí así. Que son ganar la copa con River y ser capitán de River. Porque lo siento, lo sentí en el momento que estaba ahí. Pero no sé cuando y si se dará. Los sueños están para cumplirse, obviamente. River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron y gane algunos títulos. No te puedo decir ni si ni no", sostuvo.
Pero lo más llamativo fue cuando dejó en claro que pensaría seriamente en volver a la Argentina si es que se contactan con él. "Como te dije antes, no me han llamado hasta el momento. Si es que me llegan a llamar lo pensaré, es difícil decirle que no a River. Prefiero no ilusionar a nadie, entonces quiero decir que todavía no lo sé. Es algo que me gustaría, sí. Será cuando tenga que ser", expresó.
"Si es que me llegan a llamar lo pensaré, es difícil decirle que no a River". Esa frase caló fuerte en el hincha riverplatense y recorrió rápidamente las conversaciones tribuneras de Núñez. Mientras Marcelo Gallardo refuerza su equipo, sabe que por ahora cuenta con Sebastián Driussi como el delantero 'número 9'. Tras la salida de Miguel Borja, ni Facundo Colidio, ni Maxi Salas, cumplen las condiciones para desenvolverse en ese rol.
¿Llamará a Lucas Beltrán?
