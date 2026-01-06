Venezuela acepta enviar hasta 50 millones de barriles de petróleo a USA, dice Trump

Según fuentes citadas por la agencia, un acuerdo para vender el petróleo stockeado de Venezuela a refinerías estadounidenses redirigiría envíos que antes iban a China.

Desde diciembre 2025, Venezuela ha acumulado millones de barriles de petróleo en barcos y tanques de almacenamiento, sin poder exportarlos debido al bloqueo impuesto por Trump. El embargo formó parte de la presión estadounidense sobre el país para forzar la salida de Maduro.

Luego del secuestro de Maduro, Trump declaró que tiene la intención de abrir el sector petrolero de Venezuela a las grandes empresas estadounidenses.

"Nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, vendrán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura petrolera, que está en pésimas condiciones, y comenzarán a generar ganancias para el país", declaró.

Las refinerías estadounidenses en la Costa del Golfo pueden procesar crudo venezolano de mayor peso. Antes de las primeras sanciones impuestas por Washington, las empresas importaban unos 500.000 barriles diarios.

A pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela actualmente produce muy poco (alrededor de 1 millón de barriles por día) debido a las sanciones y a los problemas de infraestructura.

Según Arne Lohmann Rasmussen, analista de la consultora Global Risk Management, aumentar esta producción, tal como pretende Trump, no será un proceso rápido, pues requiere importantes inversiones y podría llevar años.

El mercado venezolano

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con una capacidad estimada de aproximadamente 303.000 millones de barriles, según la Administración de Información Energética (EIA), la agencia oficial de estadísticas energéticas de USA.

Este volumen sitúa al país por delante de grandes productores como Arabia Saudita (267 000 millones de barriles) e Irán (209 000 millones).

Sin embargo, gran parte del petróleo venezolano es extrapesado, lo que requiere tecnología avanzada e inversiones significativas para su extracción.

En la práctica, el potencial es enorme, pero sigue subutilizado debido a la deficiente infraestructura y las sanciones internacionales, que restringen las operaciones y el acceso al capital.

Según el Statistical Review of World Energy, una publicación anual del Instituto de Energía (EI), la producción de petróleo de Venezuela se ha desplomado en las últimas décadas, desde un pico de 3,7 millones de barriles por día en 1970 a un mínimo de 665.000 barriles por día en 2021.

El año pasado, la producción experimentó una ligera recuperación, volviendo a alrededor de 1 millón de barriles por día, lo que representa menos del 1% de la producción mundial de petróleo.

