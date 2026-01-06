El Departamento de Estado del Gobierno estadounidense informó que el titular de ese organismo, Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que Estados Unidos llevó montó en Venezuela el pasado 3 de enero para secuestrar al depuesto presidente de ese país, Nicolás Maduro.
EXTRACCIÓN DE NICOLÁS MADURO
Pertenecer tiene su agradecimiento: Marco Rubio reconoció el apoyo argentino
Marco Rubio habló con el Canciller Pablo Quirno y agradeció la “cooperación” del Gobierno en el caso Maduro. Fracaso en la coalición ALBA
El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó en un comunicado de prensa, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que Rubio le agradeció a Quirno por
Según el informe de prensa, el funcionario de Donald Trump, clave en la administración republicana y en la ejecución contra el régimen bolivariano, agradeció al gobierno argentino por la “continua cooperación para confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”.
El agradecimiento de Estados Unidos a Argentina cobra relevancia a la luz de la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei frente a la crisis venezolana, ya que Argentina fue el primer país latinoamericano en respaldar la operación.
Del Canciller Pablo Quirno
El canciller Quirno, en línea con las declaraciones oficiales, sostuvo tras la captura de Maduro a través de la red social X:
El jefe de la diplomacia argentina subrayó en su mensaje el respaldo a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024. Hizo referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia y al liderazgo de María Corina Machado,
El gobierno argentino reiteró además su compromiso con la liberación del ciudadano Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, reclamando garantías sobre su integridad física y seguridad personal.
Pablo Quirno cuestionó abiertamente la representatividad de la declaración regional impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, sugiriendo que no refleja el sentir mayoritario de los latinoamericanos ni de los exiliados venezolanos.
El intercambio entre Rubio y Quirno se produjo cuando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró una reunión de urgencia para debatir una posición común sobre la intervención militar en Caracas.
La reunión, convocada por Petro y apoyado por líderes de la coalición ALBA, no logró un consenso por la resistencia de un grupo de países, entre ellos Argentina, Paraguay y Perú, que optaron por enviar representantes diplomáticos de menor rango y se abstuvieron de suscribir un comunicado conjunto.
