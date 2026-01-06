Pertenecer tiene su agradecimiento: Marco Rubio reconoció el apoyo argentino

Del Canciller Pablo Quirno

El canciller Quirno, en línea con las declaraciones oficiales, sostuvo tras la captura de Maduro a través de la red social X:

La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional

El jefe de la diplomacia argentina subrayó en su mensaje el respaldo a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024. Hizo referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia y al liderazgo de María Corina Machado,

El gobierno argentino reiteró además su compromiso con la liberación del ciudadano Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, reclamando garantías sobre su integridad física y seguridad personal.

Pablo Quirno cuestionó abiertamente la representatividad de la declaración regional impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, sugiriendo que no refleja el sentir mayoritario de los latinoamericanos ni de los exiliados venezolanos.

El intercambio entre Rubio y Quirno se produjo cuando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró una reunión de urgencia para debatir una posición común sobre la intervención militar en Caracas.

La reunión, convocada por Petro y apoyado por líderes de la coalición ALBA, no logró un consenso por la resistencia de un grupo de países, entre ellos Argentina, Paraguay y Perú, que optaron por enviar representantes diplomáticos de menor rango y se abstuvieron de suscribir un comunicado conjunto.

