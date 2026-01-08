Manoseo total en El Trece: Levantaron este clásico en horas para salvar la mañana

Moria Casán blindada y una apuesta que va para largo

El movimiento dejó claro a quién quiere proteger El Trece. La beneficiada fue La mañana con Moria, el programa que el canal decidió sostener incluso sin ganarle a A la Barbarossa (Telefe). Durante la semana circularon versiones de todo tipo, incluso que la propia Moria Casán había pedido el cambio por el mal piso (que ella misma desmintió). En charla con Adrián Pallares, aclaró: "Jamás pedí algo en cuando al piso que me dejan, porque fui a trabajar sin pensar en el rating".

image El espacio liberado fortaleció la apuesta por La mañana con Moria. El canal la respalda, le extiende el horario y acepta ajustar otros programas para consolidarla.

Lejos de mostrarse molesta, la diva bajó el tono del supuesto conflicto: "Ellos solos pusieron a los Ingalls y ahora ellos solos lo sacaron. Cero pelea, el canal me recibió increíble, no estoy enojada, no hay problemas". Detrás de escena, la señal redobló la apuesta, extendiendo el programa de Moria a dos horas en 2026, una señal contundente de respaldo interno.

Esa decisión, claro, tuvo consecuencias: Puro Show pierde media hora.

El Trece necesita identidad en una mañana complicada y eligió una figura con peso propio, ruido mediático y personalidad. Puede no liderar el rating, pero Moria ordena, marca clima y sostiene una franja. En ese contexto, levantar un clásico en tiempo récord fue una decisión brutal pero con coherencia.

