La mañana de El Trece volvió a sacudirse con un cambio relámpago, de los que solo se entienden cuando alguien observa detenidamente la grilla y conoce cómo se toman las decisiones dentro del canal. En medio del desconcierto y los rumores cruzados, Ángel de Brito aportó una pista clave que dejó en evidencia que fue una jugada con destinatario claro.
TIEMPO RÉCORD
Manoseo total en El Trece: Levantaron este clásico en horas para salvar la mañana
El Trece volvió a mover su mañana en tiempo récord y Ángel de Brito contó qué programa duró horas al aire y por qué el canal eligió proteger otra apuesta clave.
El clásico que no sobrevivió a la mañana de El Trece
Recién en la primera mañana del cambio se conoció el nombre del ciclo afectado: La familia Ingalls. El histórico programa había sido corrido a la franja matutina como parte de una reestructuración que, en teoría, buscaba ordenar la grilla y ofrecer un contenido "seguro". La realidad fue otra: duró una sola emisión en su nuevo horario y fue levantado sin escalas.
Según contó Ángel de Brito en sus redes y luego amplió en su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live), la decisión se debió a que, desde Arriba Argentinos, pidieron recuperar la media hora que se les había quitado para darle lugar a la serie. El canal evaluó los números y actuó. Adrián Pallares fue todavía más directo desde Intrusos (América TV): "Me contaron del canal que en un momento estaba en 0,5 (el rating de La familia Ingalls), es muy bajo para un canal como El Trece".
0,5 puntos en una mañana de El Trece no solamente es flojo, es inviable, sobre todo cuando el noticiero necesita aire y continuidad. Así, los Ingalls volvieron a su lugar habitué de los fines de semana. Sábados a las 10 y domingos a las 9.30, donde funcionan mejor y conectan con un público distinto, más fiel y menos volátil, como muestran las mediciones de Kantar Ibope Media.
Moria Casán blindada y una apuesta que va para largo
El movimiento dejó claro a quién quiere proteger El Trece. La beneficiada fue La mañana con Moria, el programa que el canal decidió sostener incluso sin ganarle a A la Barbarossa (Telefe). Durante la semana circularon versiones de todo tipo, incluso que la propia Moria Casán había pedido el cambio por el mal piso (que ella misma desmintió). En charla con Adrián Pallares, aclaró: "Jamás pedí algo en cuando al piso que me dejan, porque fui a trabajar sin pensar en el rating".
Lejos de mostrarse molesta, la diva bajó el tono del supuesto conflicto: "Ellos solos pusieron a los Ingalls y ahora ellos solos lo sacaron. Cero pelea, el canal me recibió increíble, no estoy enojada, no hay problemas". Detrás de escena, la señal redobló la apuesta, extendiendo el programa de Moria a dos horas en 2026, una señal contundente de respaldo interno.
Esa decisión, claro, tuvo consecuencias: Puro Show pierde media hora.
El Trece necesita identidad en una mañana complicada y eligió una figura con peso propio, ruido mediático y personalidad. Puede no liderar el rating, pero Moria ordena, marca clima y sostiene una franja. En ese contexto, levantar un clásico en tiempo récord fue una decisión brutal pero con coherencia.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata
Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda