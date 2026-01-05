Elba Marcovecchio vs. todos: Denuncia a las hijas de Lanata, Diego Leuco y el Trece

image Elba Marcovecchio decidió avanzar judicialmente contra Diego Leuco, Resumido, El Trece y las hijas de Lanata. Denuncia violación de cautelares, acuerdos y reabre la pelea por la herencia.

En el mismo programa, el periodista dejó una lectura política y estratégica del conflicto: "Algo había pasado para que esa nota tuviera un tono de coyuntura y no de homenaje", sugiriendo que la entrevista no fue inocente ni espontánea. Y fue más lejos todavía: "Se ve que no estuvo todo tan bien en la división de bienes porque se presentaron juntas". En criollo, que la herencia sigue siendo el corazón del problema.

"Si hay un acuerdo de ‘no hablemos de nosotros’, no se habla de nosotros. Una de las partes cambió la estrategia y dijo que no todo se tiene que dividir por tres sino por dos", completó Bremer, evidenciando que el conflicto económico nunca se cerró del todo.

La versión de Lola y Bárbara: Los últimos días de Jorge Lanata bajo la lupa

Para entender por qué Elba decidió ir a fondo, hay que volver a la entrevista que Lola y Bárbara Lanata le dieron a Diego Leuco en Resumido, una charla extensa que lejos estuvo de ser un recuerdo amoroso de su padre y que volvió a poner bajo la lupa los últimos meses de su vida.

"Empezaron a pasar cosas raras en la internación", contó Bárbara desde el arranque, al referirse a la etapa en la que Lanata terminó en el Hospital Italiano, donde según ellas, nunca se había atendido antes. A partir de ahí, relataron una dinámica de control total sobre las visitas. "Soy la cónyuge y decido yo", habría sido la frase con la que Marcovecchio justificó quién podía y quién no entrar a la habitación.

Las hijas detallaron que quedaron afuera personas centrales en la vida de Jorge, como sus madres, su amiga íntima Margarita y Martina, la asistente que era el nexo directo con los médicos.

Lejos de aflojar, las restricciones se endurecieron con el correr de los días. Lola recordó una situación que generó impacto incluso en el estudio: "Había un detector de metales antes de entrar al cuarto. Era su cumpleaños y no pudimos tener una foto con él".

image En la entrevista que desató todo, Lola y Bárbara Lanata relataron las restricciones y decisiones que las dejaron afuera durante la internación de su padre. También denunciaron gastos llamativos y el temor a quedar sin voz en decisiones médicas.

Bárbara sumó un dato clave para entender el clima de época: "Pero esto no era en todos los cuartos, era en el de él", desmintiendo la versión de que se trataba de una disposición general de la clínica. Según explicó, esas medidas fueron impuestas a pedido cuando Jorge llegó al lugar.

El tramo más delicado llegó al final, cuando Bárbara habló de plata y de decisiones médicas. "Hubo consumos de tarjetas altísimos, que no se podían pagar, que no era el momento de estar comprando ciertas cosas", denunció. Y cerró con el miedo que, según ellas, terminó de romper todo: "Siempre existió el miedo de que si llegábamos a una situación límite, en la que había que tomar una decisión sobre su vida, decide solo una persona".

La entrevista expuso una interna que nunca cicatrizó y empujó a Elba Marcovecchio a volver al ring judicial. A un año de la muerte de Jorge Lanata, la historia todavía no se cierra y, como tantas veces en el mundo mediático, el duelo terminó convertido en expediente.

