De Marvel a DC: Sebastian Stan y Scarlett Johansson serán villanos en 'The Batman 2'

Además, el nuevo contexto de la ciudad encaja perfecto con esta nueva entrega: Carmine Falcone murió, los Maroni fueron eliminados y el Pingüino ahora domina el crimen en Gótica, como vimos en la serie de HBO protagonizada por él. Adaptar la historia original del cómic tal cual es imposible, pero reinterpretarla en este nuevo mapa criminal le permite a Reeves explorar conflictos más humanos, violentos y psicológicos, con un enfoque mucho más adulto y tenso.

image Matt Reeves no adapta los cómics literalmente, sino que los reinterpreta desde una ciudad ya devastada por el crimen. Estos nuevos villanos traen nuevos conflictos morales y una Gótica todavía más oscura.

Como dijo Colin Farrell en una charla con The Hollywood Reporter: "Es más profunda, más oscura, la vara está más alta". Y ahí está la clave: mientras James Gunn apuesta a un DC más colorido y expansivo, Reeves consolida un Batman autoral, donde no trae a Johansson y Stan por marketing; lo hace para que los espectadores repiensen lo que significa un superhéroe en la pantalla grande.

Cinco años después del primer estreno, que recaudó US$772 millones en todo el mundo, Ciudad Gótica vuelve a prometer que no será un lugar seguro, sino un terreno donde los héroes y los villanos se ensucian de verdad.

