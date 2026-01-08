Ciudad Gótica se empieza a mover otra vez y Matt Reeves no quiere jugar a lo seguro: mientras prepara The Batman 2, en Hollywood hablan de Sebastian Stan y Scarlett Johansson entrando al universo DC, con roles aún secretos pero importantes. Tras años como estrellas de Marvel, estos ex Vengadores podrían verse sumergidos en la ciudad más oscura del cine.
EX-AVENGERS EN GÓTICA
De Marvel a DC: Sebastian Stan y Scarlett Johansson serán villanos en 'The Batman 2'
Marvel desembarca en DC con la llegada de Scarlett Johansson y Sebastian Stan a The Batman 2. Se vienen dos personajes oscuros y más grandes de lo que parecen.
Marvel se muda a DC: Una muy buena estrategia
Según Deadline, Sebastian Stan está en conversaciones para sumarse a The Batman 2, que empezaría a producirse a mediados de 2026 y con estreno previsto para el octubre de 2027, mientras DC Studios se mantiene callado. Stan llegaría como Harvey Dent/Dos Caras al mismo mundo que Robert Pattinson, Colin Farrell, Jeffrey Wright y Andy Serkis, y donde Barry Keoghan volvería como el Guasón, aunque todavía se desconoce qué tan central será su papel.
Recordemos que Stan viene de interpretar a Bucky Barnes / Soldado del Invierno durante más de diez años en Marvel, y su reciente interpretación de Donald Trump en El aprendiz le valió una nominación al Oscar, es decir que no está para roles planos ni para sumarse a una franquicia solo por la plata.
Lo mismo pasa con Scarlett Johansson, que según el mismo medio, está en negociaciones para sumarse al film, y que según Jeff Sneider (The InSneider) podría interpretar a Gilda Gold (Gilda Dent), la esposa de Harvey Dent en los cómics, un personaje central (por no decir uno de los más importantes) en Batman: The Long Halloween, historia que Reeves ya había mostrado interés en adaptar parcialmente en la primera película.
Batman más oscuro que nunca, entre los cómics, la ética y el caos
Si Johansson termina siendo Gilda y Stan Harvey Dent, lo de Reeves sería armar una Ciudad Gótica donde cada personaje tiene su carga ética, sus dilemas y sus sombras, y donde los villanos no son caricaturas. Para quienes no hayan leído la historieta, en The Long Halloween, Gilda, la esposa de Harvey Dent, termina afectando directamente la guerra entre las mafias con su accionar, lo cual desemboca en la transformación de su marido en el villano Dos Caras, algo que encaja perfecto con el tono oscuro que Reeves ya mostró.
Además, el nuevo contexto de la ciudad encaja perfecto con esta nueva entrega: Carmine Falcone murió, los Maroni fueron eliminados y el Pingüino ahora domina el crimen en Gótica, como vimos en la serie de HBO protagonizada por él. Adaptar la historia original del cómic tal cual es imposible, pero reinterpretarla en este nuevo mapa criminal le permite a Reeves explorar conflictos más humanos, violentos y psicológicos, con un enfoque mucho más adulto y tenso.
Como dijo Colin Farrell en una charla con The Hollywood Reporter: "Es más profunda, más oscura, la vara está más alta". Y ahí está la clave: mientras James Gunn apuesta a un DC más colorido y expansivo, Reeves consolida un Batman autoral, donde no trae a Johansson y Stan por marketing; lo hace para que los espectadores repiensen lo que significa un superhéroe en la pantalla grande.
Cinco años después del primer estreno, que recaudó US$772 millones en todo el mundo, Ciudad Gótica vuelve a prometer que no será un lugar seguro, sino un terreno donde los héroes y los villanos se ensucian de verdad.
