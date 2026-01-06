Marvel prende fuego todo con los X-Men en el nuevo tráiler de 'Avengers: Doomsday'

Cíclope al frente, Centinelas atrás y la sombra de una masacre

El otro momento clave del tráiler es Scott Summers, o Cíclope, finalmente usando un traje que respeta al personaje del cómic, sin ridiculeces ni concesiones innecesarias. Está arrodillado, agotado, se saca el visor y dispara su rayo óptico mientras detrás suyo avanzan los pies metálicos de un Centinela, una imagen que para cualquiera que haya leído las historietas hablan de persecución, de exterminio y de miedo organizado.

Si Marvel se toma el trabajo de presentar a Cíclope y a Magneto con tanta fidelidad, todo indica que Bestia, Nightcrawler y Mystique, personajes también confirmados, irán por el mismo camino, algo que Fox nunca terminó de hacer con coherencia.

image Cíclope aparece fiel al cómic frente a unos Centinelas, mientras que las ausencias de Jean Grey y Storm refuerzan la idea de habrán muertes previas y consecuencias reales.

Aunque lo más llamativo no es tanto lo que se ve, sino lo que no aparece: Jean Grey, Storm y otros personajes centrales brillan por su ausencia, y en un tráiler atravesado por la idea de la muerte, esa falta empieza a parecer un mensaje.

Marvel parece estar diciendo que los X-Men llegan al MCU como sobrevivientes de una tragedia que todavía no se terminó de contar. Y eso, en un estudio que en los últimos años abusó de la autoparodia y el piloto automático, parecería una decisión valiente.

Avengers: Doomsday no promete venir con alivio ni con comodidad, promete consecuencias, y eso explica por qué este adelanto inquieta más de lo que entusiasma.

