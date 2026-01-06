Marvel decidió volver a mover el tablero del MCU con un tráiler oscuro, incómodo y lleno de silencios que confirma el regreso de los X-Men, pero no desde la épica clásica sino desde la pérdida, la ruina y una pregunta moral que queda flotando mucho después de que termina el avance. En Avengers: Doomsday nadie parece preparado para celebrar victorias.
NO TODO ES FELICIDAD
Marvel prende fuego todo con los X-Men en el nuevo tráiler de 'Avengers: Doomsday'
El regreso de los mutantes a Marvel arranca bastante oscuro y sombrío. En' Avengers: Doomsday', la vuelta se da en medio de ruinas, muerte y decisiones pesadas.
Marvel no trae a los X-Men para celebrar, sino para ajustar cuentas
Marvel eligió mostrar a los X-Men desde un lugar poco habitual para el MCU: el de la derrota previa. La Mansión X aparece destruida, vacía, con el cartel de "Escuela Xavier para Jóvenes Talentos" tirado entre escombros, como si hubiera pasado demasiado tiempo. No hay chistes, no hay música grandilocuente, no hay planos heroicos. Hay pérdida, y eso ya marca una diferencia clara con la mayoría de las presentaciones recientes del estudio.
Este regreso conecta directamente con lo visto en la escena postcréditos de The Marvels de 2023, donde Bestia, interpretado otra vez por Kelsey Grammer, confirmaba que el universo mutante de Fox no había sido descartado sino puesto en pausa.
Ahora esa puerta se abre del todo, con Patrick Stewart como Charles Xavier (Profesor X) y Ian McKellen como Erik Lehnsherr (Magneto), retomando una dinámica conocida pero cargada de desgaste, de historia compartida y de decisiones que ya no se pueden deshacer. Ambos juegan al ajedrez en una escena que lo más atentos pueden captar, pero además es una declaración de principios: los X-Men siempre fueron un conflicto de ideas más que de poderes, y Marvel parece decidido a recuperar ese costado más político.
La frase que domina el adelanto y que proviene de Magneto lo deja clarísimo: "La muerte viene por todos nosotros, eso es lo único que sé con certeza. La pregunta no es si estás preparado para morir. La pregunta es quién serías cuando cierres los ojos". Una advertencia que suena todavía más pesada viniendo de él.
Cíclope al frente, Centinelas atrás y la sombra de una masacre
El otro momento clave del tráiler es Scott Summers, o Cíclope, finalmente usando un traje que respeta al personaje del cómic, sin ridiculeces ni concesiones innecesarias. Está arrodillado, agotado, se saca el visor y dispara su rayo óptico mientras detrás suyo avanzan los pies metálicos de un Centinela, una imagen que para cualquiera que haya leído las historietas hablan de persecución, de exterminio y de miedo organizado.
Si Marvel se toma el trabajo de presentar a Cíclope y a Magneto con tanta fidelidad, todo indica que Bestia, Nightcrawler y Mystique, personajes también confirmados, irán por el mismo camino, algo que Fox nunca terminó de hacer con coherencia.
Aunque lo más llamativo no es tanto lo que se ve, sino lo que no aparece: Jean Grey, Storm y otros personajes centrales brillan por su ausencia, y en un tráiler atravesado por la idea de la muerte, esa falta empieza a parecer un mensaje.
Marvel parece estar diciendo que los X-Men llegan al MCU como sobrevivientes de una tragedia que todavía no se terminó de contar. Y eso, en un estudio que en los últimos años abusó de la autoparodia y el piloto automático, parecería una decisión valiente.
Avengers: Doomsday no promete venir con alivio ni con comodidad, promete consecuencias, y eso explica por qué este adelanto inquieta más de lo que entusiasma.
