"Tengo daño cerebral": Evangeline Lilly, actriz de Marvel y Lost, deja Hollywood

Bajarse de Hollywood para no romperse del todo

Lo que hace distinta la decisión de Lilly no es la gravedad del diagnóstico, sino la manera en que prioriza su bienestar frente a la industria: ya había dado un paso al costado en 2024, escribiendo en redes: "Alejarme de lo que parece la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo con plenitud". Hoy sus palabras tienen otro peso con este diagnóstico: no se trata de renunciar al éxito, sino de entender que la salud es ireemplazable.

image La actriz decidió correrse de Hollywood para cuidar su salud, incluso resignando a la fama y a proyectos millonarios, como sus próximas apariciones en Marvel.

El TBI puede variar según el paciente: algunos sufren problemas físicos, cognitivos y emocionales que no se ven, y su recuperación puede durar meses o años, e incluso quedar con secuelas permanentes. Lilly lo sabe y, a pesar de eso, muestra gratitud: "La Navidad más descansada que recuerdo en mucho tiempo", admitiendo que la lesión, paradójicamente, la obligó a bajar el ritmo y replantearse su vida.

La actriz canadiense marca un ejemplo raro en un Hollywood donde son la norma la perfección y la velocidad: no esconder la fragilidad ni disimular el dolor, y sobre todo, no dejar que el brillo de la fama tape la necesidad de cuidarse. Como ella misma resumió, su prioridad ahora es recuperarse, entender su cerebro y recuperar el control sobre su vida. Porque incluso los héroes de la pantalla grande tienen límites muy humanos.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo

La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas