Evangeline Lilly, una de las caras más reconocidas de Marvel en los últimos años, tomó una decisión inesperada que sacudió a Hollywood y encendió señales de alarma. La actriz canadiense anunció que frena en seco su carrera para recuperarse de un daño cerebral, lo cual cambia por completo la lectura de su presente y su futuro.
TRAS UN ACCIDENTE
"Tengo daño cerebral": Evangeline Lilly, actriz de Marvel y Lost, deja Hollywood
Evangeline Lilly se aleja de Marvel y de Hollywood después de confesar que sufre un daño cerebral tras un accidente que le cambió la vida para siempre.
Qué le pasó realmente a Evangeline Lilly que provocó daño cerebral
En mayo de 2025, mientras estaba de vacaciones, Evangeline Lilly tuvo un accidente que la dejó inconsciente tras golpearse la cabeza contra una roca, y recién ahora confirmó las consecuencias: "Casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a capacidad reducida. Así que sí, tengo daño cerebral por el TBI y posiblemente otros factores", escribió en Instagram.
Un TBI, o lesión cerebral traumática por sus siglas en inglés, puede ir desde síntomas leves y temporales hasta secuelas permanentes que afectan memoria, coordinación y emociones, y en su caso, los resultados de los estudios revelaron un impacto profundo en el funcionamiento de su cerebro.
En el video que acompañó la publicación, grabado el 1 de enero, Lilly también explicó: "Estoy entrando en este nuevo año, el Año del Caballo, con malas noticias sobre mi conmoción. Muchos me preguntaron cómo estoy". La actriz reconoce que enfrentará un camino difícil para recuperar las funciones cognitivas: "Mi trabajo ahora es llegar al fondo de esto con los médicos y emprender el arduo trabajo de repararlo. No me entusiasma, porque siento que todo lo que hago es trabajo duro. Pero está bien".
Para quien la siguió en la serie Lost, El Hobbit o la trilogía de Ant-Man en Marvel, la noticia es un recordatorio brutal de que incluso las carreras más exitosas pueden chocar contra límites humanos. Lilly siempre se mostró intensa y comprometida con sus proyectos, y hoy se ve obligada a poner un freno para cuidar su salud, un paso que muchos artistas posponen hasta que es demasiado tarde.
Bajarse de Hollywood para no romperse del todo
Lo que hace distinta la decisión de Lilly no es la gravedad del diagnóstico, sino la manera en que prioriza su bienestar frente a la industria: ya había dado un paso al costado en 2024, escribiendo en redes: "Alejarme de lo que parece la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo con plenitud". Hoy sus palabras tienen otro peso con este diagnóstico: no se trata de renunciar al éxito, sino de entender que la salud es ireemplazable.
El TBI puede variar según el paciente: algunos sufren problemas físicos, cognitivos y emocionales que no se ven, y su recuperación puede durar meses o años, e incluso quedar con secuelas permanentes. Lilly lo sabe y, a pesar de eso, muestra gratitud: "La Navidad más descansada que recuerdo en mucho tiempo", admitiendo que la lesión, paradójicamente, la obligó a bajar el ritmo y replantearse su vida.
La actriz canadiense marca un ejemplo raro en un Hollywood donde son la norma la perfección y la velocidad: no esconder la fragilidad ni disimular el dolor, y sobre todo, no dejar que el brillo de la fama tape la necesidad de cuidarse. Como ella misma resumió, su prioridad ahora es recuperarse, entender su cerebro y recuperar el control sobre su vida. Porque incluso los héroes de la pantalla grande tienen límites muy humanos.
