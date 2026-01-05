Qué enfermedad tiene Miriam Lanzoni: Las crudas imágenes

Existen varios desencadenantes de la psoriasis, incluido el estrés. Lo que afectó a la actriz.

De acuerdo con expertos, esta enfermedad cutánea puede aparecer de manera repentina o lenta, también puede, desaparecer y luego reactivarse.

MIRIAM LANZONI La actriz Miriam Lanzoni visibilizando la psoriasis.

Vea aquí la publicación de Miriam Lanzoni en Instagram con las imágenes completas

Qué le pasó a Miriam Lanzoni

Aquí el relato completo de Miriam Lanzoni publicado en su cuenta de Instagram:

Balance 2025:

No existe fuerza más poderosa que la verdad.

Me pasaron muchas cosas espectaculares este año, fiel a mi estilo busqué siempre la excelencia en todo, amé, reí, lloré mucho, me frustré, me emocioné.

Pero hubo algo muy significativo, una señora PSORIASIS!

Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así, noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film, suspender proyectos de trabajo porque no había como disimular todo mi cuerpo y mi rostro asi, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía….

Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha!

Y saben que?

Hoy es lo que más agradezco de este 2025!

Por eso lo quiero compartir con ustedes. Las mejores oportunidades vienen dizfrazadas de ogros que asustan.

Me puso de rodillas ante Dios , me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz, me regalò auto conocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable.

Me hizo re confirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy y he construido no se viene abajo x unas manchas ni por nada!

Porque además mi tipo de Psoriasis tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue re aprender muchas cosas fabulosas. De no haber sido así, me hubiese resistido como lo venía haciendo.

A los cabeza dura como yo, a veces nos toca terapia de choque extremo, y lo celebro y agradezco con el alma.

Y un capítulo aparte para mi doctora, que no solo me acompañó con los mejores tratamientos, complementos, etc para curarla, sino por su humanidad y amor

@draestefaniachar sos lo máximo.

Te conocí para cuidar mi estética, y sos la guardiana de salud, y me haces mejor persona!

Crack número uno!

----------

