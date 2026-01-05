Qué enfermedad tiene Miriam Lanzoni: Las crudas imágenes

Miriam Lanzoni pasó noches sin descansar, tuvo que envolver su cuerpo en papel film, y frenó algunos compromisos laborales debido a un problema de salud que padeció y acaba de revelar. De acuerdo con el relato de la actriz, la enfermedad que la acompañó en el 2025 la afectó tanto física como emocionalmente.
A través de un duro mensaje e imágenes publicadas en sus redes sociales, Miriam Lanzoni contó que padeció psoriasis.
La psoriasis es una afección muy común que se caracteriza por provocar enrojecimiento, comezón, escamas e irritación de la piel.
Según la Clínica Mayo, "la psoriasis es una enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo".
"La psoriasis es una enfermedad frecuente y de larga duración (crónica) que no tiene cura. Puede ser dolorosa, interferir en el sueño y dificultar la concentración. Esta afección suele presentarse en ciclos, con brotes que duran algunas semanas o meses y luego disminuyen", agregan.
Existen varios desencadenantes de la psoriasis, incluido el estrés. Lo que afectó a la actriz.
De acuerdo con expertos, esta enfermedad cutánea puede aparecer de manera repentina o lenta, también puede, desaparecer y luego reactivarse.
Qué le pasó a Miriam Lanzoni
Aquí el relato completo de Miriam Lanzoni publicado en su cuenta de Instagram:
Balance 2025:
No existe fuerza más poderosa que la verdad.
Me pasaron muchas cosas espectaculares este año, fiel a mi estilo busqué siempre la excelencia en todo, amé, reí, lloré mucho, me frustré, me emocioné.
Pero hubo algo muy significativo, una señora PSORIASIS!
Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así, noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film, suspender proyectos de trabajo porque no había como disimular todo mi cuerpo y mi rostro asi, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía….
Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha!
Y saben que?
Hoy es lo que más agradezco de este 2025!
Por eso lo quiero compartir con ustedes. Las mejores oportunidades vienen dizfrazadas de ogros que asustan.
Me puso de rodillas ante Dios , me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz, me regalò auto conocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable.
Me hizo re confirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy y he construido no se viene abajo x unas manchas ni por nada!
Porque además mi tipo de Psoriasis tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue re aprender muchas cosas fabulosas. De no haber sido así, me hubiese resistido como lo venía haciendo.
A los cabeza dura como yo, a veces nos toca terapia de choque extremo, y lo celebro y agradezco con el alma.
Y un capítulo aparte para mi doctora, que no solo me acompañó con los mejores tratamientos, complementos, etc para curarla, sino por su humanidad y amor
@draestefaniachar sos lo máximo.
Te conocí para cuidar mi estética, y sos la guardiana de salud, y me haces mejor persona!
Crack número uno!
