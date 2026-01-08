en vivo CLÁSICO CALIENTE Atlético de Madrid vs Real Madrid: en vivo por la semifinal de la Supercopa de España

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en semifinales de la Supercopa de España.

Luego de la victoria de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan a partir de las 16hs en la segunda semifinal de la Supercopa de España.