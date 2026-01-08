urgente24
en vivo CLÁSICO CALIENTE

Atlético de Madrid vs Real Madrid: en vivo por la semifinal de la Supercopa de España

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en semifinales de la Supercopa de España.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en semifinales de la Supercopa de España.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en semifinales de la Supercopa de España.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en semifinales de la Supercopa de España.

Luego de la victoria de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan a partir de las 16hs en la segunda semifinal de la Supercopa de España.

8 de enero de 2026 - 15:09

EN VIVO

A partir de las 16hs Atlético de Madrid y Real Madrid se ven frente a frente en los que será la segunda semifinal de la Supercopa de España, partido que tendrá lugar en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El ganador de este encuentro se enfrentará en la gran final del domingo a Barcelona.

Atlético de Madrid llega a este encuentro en medio de una temporada donde los resultados no están siendo los mejores. El equipo de Diego Simeone se encuentra en la cuarta posición de la tabla a 11 puntos de un Barcelona que con 49 anidades lleva un ritmo arrollador. El pasado fin de semana el Colchonero igualó contra Real Sociedad por 1-1 y sabe que ante su clásico rival no hay mañana y deberá redoblar esfuerzos para llegar a la final.

Por su parte Real Madrid viene de golear por 5-1 a Betis en un partido que a pesar de haber goleado no terminó de despejar los nubarrones de tormenta. Ahora mismo el Merengue está segundo en LaLiga, 4 puntos por debajo de Barcelona, pero a pesar de estar en la pelea hay cuestionamientos para Xabi Alonso por el rendimiento del equipo, así como también se habla de conflictos internos en el vestuario. Es por eso que esta Supercopa supone una oportunidad enorme para la Casa Blanca de relanzar la temporada.

Live Blog Post

Scaloni, atento al clásico de Madrid

El clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid tendrá a varios jugadores de la Scaloneta involucrados. Del lado del Colchonero estarán Giuliano Simeone y Julián Álvarez en el once inicial mientras que en el banco esperan Juan Musso, Nahuel Molina Lucero y Thiago Almada. En el conjunto Merengue el que esperará sentado entre los suplentes es Franco Mastantuono.

Live Blog Post

Real Madrid con once confirmado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2009318456186032436&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Atlético de Madrid con once confirmado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2009319712711430244&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Barcelona espera en la final

En el día de ayer Barcelona goleó a Athletic Club por 5-0 en lo que fue la primera semifinal de la Supercopa de España y se metió en la gran final que se llevará a cabo el próximo domingo. Raphinha por duplicado, Ferran Torres, Fermín y Roony fueron los goleadores de la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2009028861162316048&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

TV: Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid

La segunda semifinal de la Supercopa de España podrá verse por Flow Sports (Canal 116)

Más en GOLAZO 24

Tras las ofertas de River y Panathinaikos, confirmaron dónde jugará Santino Andino: "Todo acordado"

Temas

Relacionadas

    No te lo pierdas

    Deja tu comentario

    CONSPIRACIONES