Atlético de Madrid vs Real Madrid: en vivo por la semifinal de la Supercopa de España

A partir de las 16hs Atlético de Madrid y Real Madrid se ven frente a frente en los que será la segunda semifinal de la Supercopa de España, partido que tendrá lugar en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El ganador de este encuentro se enfrentará en la gran final del domingo a Barcelona.
Scaloni, atento al clásico de Madrid
El clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid tendrá a varios jugadores de la Scaloneta involucrados. Del lado del Colchonero estarán Giuliano Simeone y Julián Álvarez en el once inicial mientras que en el banco esperan Juan Musso, Nahuel Molina Lucero y Thiago Almada. En el conjunto Merengue el que esperará sentado entre los suplentes es Franco Mastantuono.
