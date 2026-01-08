Hace algunos días se volvió viral un audio que le envío Luciano Castro a una joven danesa, de 28 años, que conoció en España y rápidamente generó repercusión teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en pareja con Griselda Siciliani. Si bien en un principio evitaron dar entrevistas, la actriz finalmente rompió el silencio con Moria Casán por El Trece.
"UN QUILOMBO"
Griselda Siciliani se abrió con Moria Casán y confirmó la infidelidad de Luciano Castro
La actriz Griselda Siciliani dio una entrevista en exclusiva con el programa La mañana con Moria y contó detalles del audio que se filtró de su pareja.
Mediante una videollamada desde Mar del Plata, la artista se mostró distendida a pesar del hecho que ocupó gran parte de la agenda mediática nacional y reveló que se enteró del polémico mensaje en medio de que Lionel Messi había contado que le había gustado Envidiosa, la serie que protagonizó para Netflix. Fue en ese entonces que rápidamente le preguntó al actor si era cierto y se lo confirmó. "Esto va a ser un quilombo", recordó que expresó.
De todos modos, aclaró que en la relación hay "cierta complicidad" dando a entender que no se trata de una pareja monogámica: "No lo voy a retar porque se quiso levantar una mina. O sea, me parece lógico que le guste alguien y se lo quiera levantar".
Asimismo, posteriormente indicó que lo que le "duele" es lo que se generó posteriormente a que se hiciera público lo que pasó. "No me resbala, sobre todo, la exposición pública. O sea, eso no me resbala para nada porque yo soy muy cuidadosa para eso". "Tiene como condición para estar conmigo no mentir", aseguró.
Griselda Siciliani evitó entrar en conflicto con el periodismo
Una de las posibilidades era que Griselda Siciliani estallara contra la prensa a raíz de la difusión y el tratamiento del tema en cuestión.
Sin embargo, en medio de la entrevista Moria Casán quiso saber cuál era su opinión al respecto y aseguró que de ser periodista de espectáculos también lo hubiese hecho.
"Lo que pasa es que es muy genial mi audio", dijo entre risas haciendo énfasis en la tonada española que trató de imitar Luciano Castro.
De igual modo, se sinceró al decir que la situación es "dolorosa" y confesó que la pone "nerviosa" cuando su intimidad se expone públicamente.
