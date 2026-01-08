Griselda Siciliani se abrió con Moria Casán y confirmó la infidelidad de Luciano Castro

Griselda Siciliani evitó entrar en conflicto con el periodismo

Una de las posibilidades era que Griselda Siciliani estallara contra la prensa a raíz de la difusión y el tratamiento del tema en cuestión.

Sin embargo, en medio de la entrevista Moria Casán quiso saber cuál era su opinión al respecto y aseguró que de ser periodista de espectáculos también lo hubiese hecho.

"Lo que pasa es que es muy genial mi audio", dijo entre risas haciendo énfasis en la tonada española que trató de imitar Luciano Castro.

De igual modo, se sinceró al decir que la situación es "dolorosa" y confesó que la pone "nerviosa" cuando su intimidad se expone públicamente.

