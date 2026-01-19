Para Idesa, con el Mercosur la Argentina está perdiendo y con la UE gana

Mercosur-UE El acuerdo UE-Mercosur sigue generando debate, hay sectores de la economía argentina que se ven más y menos beneficiados.

“Los beneficios para la Argentina de tener un espacio de libre comercio con la Unión Europea son por doble vía. Por un lado, porque se facilita el acceso a un enorme mercado de 450 millones de habitantes para una gran cantidad de productos, en especial, los generados por la cadena agroalimentaria argentina. Por otro lado, porque se podrá acceder a menores precios y mejor calidad en maquinarias, insumos, tecnologías y productos de consumo. Esto aumentará la competitividad de la producción nacional, conformando un círculo virtuoso: más y mejores importaciones contribuyen a más y mejores exportaciones. En la transición habrá sectores productivos que sufrirán la mayor competencia con Europa, pero esta es la manera de transformar la matriz productiva hacía las actividades en donde Argentina es más competitiva que es la forma de impulsar el progreso”, afirma el trabajo.

En consecuencia, Idesa apunta más a las reformas institucionales en materia de comercio que a los detalles del acuerdo internacional: “el desafío de Argentina es interno más que con el exterior. El país tiene potencialidad productiva que están desaprovechadas por las malas políticas internas. Una estructura tributaria distorsiva y compleja derivada de la superposición de los tres niveles de gobierno; regulaciones laborales anticuadas; un sistema de comunicaciones y logísticas en el interior del país que está decrépito; inseguridad jurídica e incertidumbre ante los cambios normativos. En lugar de retrasar el acuerdo con la Unión Europea hay que acelerar las reformas domésticas que eliminen estos factores que obstaculizan la competitividad argentina.

“El acuerdo con la Unión Europea es volver a la idea original del Mercosur: ser una herramienta para la integración al mundo. Haber desnaturalizado el Mercosur, transformándolo en un instrumento para exacerbar el aislamiento resultó muy costoso para la Argentina. No solo por las oportunidades perdidas de acceder a otros mercados sino por tener que pagar costos más altos por productos de menor calidad, particularmente, los provenientes de Brasil”, finalizó el Instituto.

