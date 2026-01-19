Arde la Tierra:2025 fue el 3er. año más caluroso de la historia y preocupa 2026

El más caluroso de todos fue 2024, que coincidió con un fuerte fenómeno de El Niño (un patrón de vientos y corrientes oceánicas que eleva ligeramente el termómetro), combinado con un pico del ciclo solar de 11 años, cuando el sol brilla con más intensidad.

Pero en 2025, El Niño disminuyó, para ser reemplazado por su patrón opuesto, La Niña, y el sol comenzó a atenuarse.

No obstante,2025 fue 1,44°C más cálido que 2022, el año anterior de La Niña, un aumento significativo para un año con La Niña: el más caluroso hasta la fecha.

Febrero de 2025 registró la menor cobertura de hielo en ambos polos desde que comenzaron las observaciones satelitales a finales de la década de 1970, y la Antártida experimentó su año más caluroso registrado.

Los sulfatos

Muchos científicos del clima aún se resisten a sacar conclusiones sobre el calentamiento excepcional que sucede desde 2023.

Sucede que, a principios de la década de 2000, las temperaturas fueron persistentemente más bajas de lo que predijeron los modelos climáticos, lo que provocó un llamado "hiato climático": varios ciclos climáticos naturales conspiraron, temporalmente, para enfriar ligeramente la atmósfera.

The Economist: "Sin embargo, existen varias evidencias de que se está produciendo una aceleración sostenida del calentamiento. El problema subyacente -las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas, especialmente de dióxido de carbono-, no solo persiste, sino que aumenta. Luego, las partículas de sulfato en la atmósfera, están disminuyendo."

Eso es bueno y es malo.

Los sulfatos son perjudiciales para la salud humana.

Una regulación más estricta ha reducido 2 de sus principales fuentes: los buques de carga y las centrales eléctricas de carbón chinas.

Pero los sulfatos también sirven para reflejar la radiación solar de vuelta al espacio, impidiendo que caliente el planeta.

La eliminación de sulfatos del aire es una ventaja higiénica, también impulsa el calentamiento.

Calentamiento global

Un proyecto conjunto publicado esta semana por investigadores del clima de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, y miembros del Instituto y Facultad de Actuarios de Gran Bretaña sugiere que el aumento de la temperatura global podría superar los 2°C para mediados de siglo.

Los modelos climáticos muestran que los efectos del calentamiento global, incluido el riesgo de puntos de inflexión irreversibles, son mucho mayores más allá de los 2°C que los 1,5°C consagrados en el Acuerdo de París de la ONU, firmado en 2015 para coordinar una respuesta global al cambio climático.

