Bronca de productores: "A 2 años de Javier Milei, los reclamos son los mismos"

"La indiferencia del Gobierno"

La cadena porcina argentina viene creciendo desde hace 25 años por las inversiones continuas que se hicieron en genética, manejo e infraestructura, lo que llevó al consumo de carne de 5 a casi 20 kilos por habitante. En efecto, se cubrió así el bache que dejó la carne vacuna, que tenía un consumo de más de 60 kilos y actualmente promedia abajo de los 50 por persona.

Pero el proceso hoy aparece seriamente condicionado. "Hemos invertido, hemos crecido, nos gusta el desafío, pero no nos están ayudando", resumió Franke, también vicepresidente segundo de la Federación Porcina.

Aquella entidad difundió hace poco un comunicado de prensa dando cuenta de los problemas que tienen y las nulas respuestas oficiales a las presentaciones y propuestas de cambios realizadas.

Un tema más para el rompecabezas agropecuario: los porcinos.

" No estamos pidiendo subsidios ni privilegios. Estamos diciendo que nos saquen la pata de encima. Hace más de dos años que asumieron y seguimos repitiendo los mismos reclamos. Yo, personalmente, ya estoy convencido de que no les importa el sector. Los funcionarios nos reciben, nos escuchan, pero luego no pasa nada", lamentó.

Brasil, un problema para el sector

Uno de los puntos centrales del reclamo es la competencia con Brasil, país que en los últimos meses incrementó el envío de carne porcina a la Argentina, especialmente cortes como la bondiola.

En 2025 se estima que el ingreso de carne llegó a las 53 mil toneladas lo que sería un récord para el país. Esa carne llego desde Brasil, donde se produce con un promotor de crecimiento llamado ractopamina que mejora el nivel de conversión del alimento balanceado en carne y, por lo tanto, abarata el costo de producción.

Para Franke, el problema no es competir, sino hacerlo con reglas distintas:

Nos parece bien competir con el mundo, pero Brasil tiene un Estado que le resuelve los problemas. A nosotros nos ponen a competir, pero no nos resuelven nada Nos parece bien competir con el mundo, pero Brasil tiene un Estado que le resuelve los problemas. A nosotros nos ponen a competir, pero no nos resuelven nada

Y en esa línea, apuntó a la falta de implementación del protocolo sanitario para exportar subproductos porcinos a China, firmado en 2023 y todavía sin aplicación efectiva. "Eso permitiría exportar independientemente del valor del dólar. Es un reclamo muy importante y no se resuelve", explicó.

Según detalló, las menudencias que se podrían exportar a ese mercado y otros productos como patas y manos representan cerca de 25% del peso del animal y se comercializa a "valores irrisorios en el mercado interno, cuando podría colocarse en el exterior a precios hasta tres veces mayores. Es un desperdicio enorme y hace que tengamos que cargar todos los costos sobre los cortes cárnicos", remarcó.

La consecuencia directa es una pérdida de competitividad frente a Brasil, que sí puede colocar esos subproductos en el mercado internacional y vender los cortes de mayor valor a precios más bajos.

"El Estado brasileño hace lo que tiene que hacer. Acá venimos reclamando lo mismo desde hace años, con este gobierno y con el anterior, y no pasa nada", insistió.

Favorecen la concentración

A esto se suma el problema del IVA. Desde 2017, la venta de carne tributa 10,5%, mientras que las inversiones y los insumos pagan 21%, lo que genera saldos técnicos que nunca se recuperan.

"Cuando hacés una inversión, ese IVA no vuelve. Una inversión te termina valiendo casi un 19% más", explicó Franke. Y agregó:

Todos los funcionarios conocen el tema de punta a punta, pero no se resuelve Todos los funcionarios conocen el tema de punta a punta, pero no se resuelve

En un contexto de márgenes cada vez más ajustados, ese desbalance impositivo se vuelve determinante. "Cuando hay poco margen o se trabaja a pérdida, el IVA te aumenta el costo y te deja productores en el camino", advirtió.

Los números del último año reflejan con claridad la situación. El precio del capón pasó de unos 1.700 pesos por kilo a alrededor de 2.020 pesos, un aumento del 12%, que podría llegar al 18% en las próximas semanas. En el mismo período, la inflación fue del 31% y los costos de producción subieron más del 50%. "Es 50% contra 18, con una inflación del 31%. Claramente estamos en un momento muy desafiante", sostuvo.

Según Franke, solo los criaderos más eficientes logran sostener una rentabilidad mínima. El resto trabaja con márgenes insignificantes o directamente a pérdida, lo que empuja a un proceso de concentración. "Es lamentable, pero el que no logra determinado nivel de productividad queda afuera", reconoció.

