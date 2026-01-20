Aumentan los robos en zonas turísticas y 40% de los hoteles no tiene medidas de seguridad modernas

Frente a este panorama, el refuerzo de la seguridad mediante enfoques integrales aparece como una de las principales herramientas para mitigar riesgos en establecimientos hoteleros durante la temporada alta. En ese marco, Prosegur Security aporta soluciones de seguridad híbridas para el ámbito hotelero, que combinan profesionales expertos y tecnología, orientadas a escenarios de alta afluencia y contextos de mayor circulación.

Estas soluciones se apoyan en la combinación de vigilancia física profesional, con personal capacitado en protocolos hoteleros y observación preventiva, junto con sistemas de control de accesos y supervisión activa en ingresos, lobby, áreas comunes, pasillos y estacionamientos. Un ejemplo de esto es el monitoreo remoto permanente a través del iSOC (Security Operations Center). Un centro especializado desde el cual se integran sistemas, cámaras, alarmas y datos operativos del hotel. Esta gestión centralizada permite detectar situaciones anómalas en tiempo real, coordinar respuestas y actuar de forma anticipada ante incidentes, optimizando la reacción en contextos de alta demanda. El modelo se complementa con POPS, la plataforma de servicio que conecta al personal en campo con el centro de monitoreo, centralizando protocolos, eventos y reportes en tiempo real, y asegurando trazabilidad, control y prevención continua durante toda la temporada.

La aplicación de protocolos claros de actuación, enfocados en la prevención, la convivencia y la continuidad operativa, completa un enfoque de seguridad pensado para reducir riesgos sin afectar la experiencia del huésped.

Recomendaciones de seguridad para los turistas

Además de confiar en las soluciones de los hoteles, los huéspedes pueden adoptar medidas adicionales para protegerse durante su estadía vacacional. Al respecto, Prosegur sugiere:

1. Usar las cajas fuertes para guardar objetos de valor.

2. Evitar divulgar información sobre el número de habitación o itinerario.

3. Cerrar puertas y ventanas de la habitación al salir.

4. Mantener vigilancia constante de sus pertenencias en áreas comunes.

5. Reportar actividades sospechosas al personal del hotel.

6. No dejar objetos visibles en su vehículo, especialmente en estacionamientos públicos.

En temporada turística, la seguridad deja de ser solo una respuesta reactiva y se convierte en un factor clave para garantizar tranquilidad, confianza y una experiencia positiva tanto para los visitantes como para los destinos.

Sobre Prosegur

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio, Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, AVOS Tech y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con una presencia global en 36 países, Prosegur facturó 4.908 millones de euros en 2024, cotiza en las bolsas españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de cerca de 175.000 empleados.

La misma actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial. Además, Prosegur canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.

