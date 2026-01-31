Índice Big Mac: Argentina entre los peores, el segundo país más caro

La comparación resulta crítica al contrastar estos precios con el salario promedio argentino, que se mantiene muy por debajo de los niveles de esas economías desarrolladas.

El Top 10 del Ranking Big Mac 2026

Suiza: US$ 7,99

Argentina: US$ 7,37

Uruguay: US$ 6,91

Noruega: US$ 6,67

Italia: US$ 6,42

Costa Rica: US$ 5,90

Estados Unidos: US$ 5,79

Reino Unido: US$ 5,73

Suecia: US$ 5,67

Dinamarca: US$ 5,64

El índice, creado en 1986 como una guía liviana para comparar el poder adquisitivo de las divisas, se convertió en un termómetro de la competitividad y los desajustes cambiarios a nivel global.

Más noticias en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar