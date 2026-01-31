Índice Big Mac: Argentina entre los peores, el segundo país más caro

Urgente24 da fe: En la Argentina es más caro comprar un Big Mac que en plena Time Square. El país volvió a quedar en el centro del debate sobre precios internacionales tras la publicación del último Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist. El relevamiento ubicó al país como la segunda economía más cara del planeta para adquirir el famoso combo de McDonald’s, que alcanzó un valor local de US$ 7,37.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el país escaló posiciones en el ranking global y solo se encuentra por detrás de Suiza, donde el menú cuesta US$ 7,99.
Este dato confirma el fenómeno de la inflación en dólares, mostrando cómo los bienes y servicios locales se encarecen en moneda dura incluso frente a naciones con ingresos per cápita considerablemente superiores.
Más caro que en USA y Europa
El informe destaca la disparidad de costos: mientras en la Argentina se pagan más de siete dólares, en USA el mismo producto vale US$ 5,79 y en la Zona Euro promedia valores inferiores.
Argentina superó en la lista a países históricamente costosos como Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67) e Italia (US$ 6,42).
La comparación resulta crítica al contrastar estos precios con el salario promedio argentino, que se mantiene muy por debajo de los niveles de esas economías desarrolladas.
El Top 10 del Ranking Big Mac 2026
- Suiza: US$ 7,99
- Argentina: US$ 7,37
- Uruguay: US$ 6,91
- Noruega: US$ 6,67
- Italia: US$ 6,42
- Costa Rica: US$ 5,90
- Estados Unidos: US$ 5,79
- Reino Unido: US$ 5,73
- Suecia: US$ 5,67
- Dinamarca: US$ 5,64
El índice, creado en 1986 como una guía liviana para comparar el poder adquisitivo de las divisas, se convertió en un termómetro de la competitividad y los desajustes cambiarios a nivel global.
