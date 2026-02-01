Bitcoin se hunde y rompe los US$78.500: Liquidación masiva de criptomonedas y búsqueda de refugio

¿Qué está pasando con el Bitcoin?

Gran parte del retroceso reciente se atribuye a cambios en el panorama macroeconómico global. La nominación de Kevin Warsh como candidato para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos, percibido como más propenso a políticas monetarias restrictivas, ha aumentado el temor de que una menor liquidez perjudique a activos de riesgo como Bitcoin.

Muchos prefieren refugiarse en activos tradicionales, como el oro. Esto lo entendió bien Tether, otra criptomoneda que acaba de presentar ganancias por US$10.000 millones en 2025. Dentro de sus activos, figuran bonos del Tesoro de Estados Unidos por más de US$ 122.000 millones, que lo convierte en un importante acreedor de Washington.

Al mismo tiempo, Tether tiene metales preciosos, por arriba de US$17.000 millones, equiparándolo a un Banco Central medio. Coindesk destaca que Tether compra alrededor de US$ 1.000 millones mensuales en oro, más de lo que adquieren países como Grecia, Catar o Australia. El CEO de la empresa, Paolo Ardonio, declaró a Bloomberg que las compras se entregan en un antiguo búnker nuclear de alta seguridad en Suiza, que describió como “un lugar al estilo James Bond”.

De esta manera, Tether se suma a la tendencia de Bancos Centrales del BRICS, que buscan en el oro un respaldo para el uso de posibles monedas que desplacen a un dólar degradado.

Desde el punto de vista técnico, los analistas observan que Bitcoin rompió soportes clave y enfrenta riesgo de consolidación en niveles inferiores si no logra recuperar momentum pronto. Los datos de precios para enero de 2026 muestran cómo BTC fluctuó entre máximos cerca de US$96.000 y mínimos por debajo de US$80.000, reflejando una volatilidad elevada.

Mientras tanto, indicadores de sentimiento como el índice Fear & Greed han señalado niveles de “extremo miedo”, lo cual suele asociarse con períodos de pánico en los mercados y oportunidades para compradores de largo plazo, aunque también puede prolongar la incertidumbre.

Algunos no son tan pesimistas con respecto al Bitcoin

A pesar de la presión bajista, no todos los pronósticos son negativos. Algunos informes de mercado y predicciones técnicas sugieren que Bitcoin podría estar en una fase de consolidación en torno a niveles como los US$87.000–US$90.000, y que, de mantenerse ahí, podría retomar un impulso alcista hacia niveles más altos durante el año.

Este enfoque se complementa con análisis que recuerdan que Bitcoin aún mantiene una fuerte base tecnológica y adopción en crecimiento, aunque la falta de un modelo de valoración claro y la continua vulnerabilidad a eventos macroeconómicos complican las proyecciones.

La situación actual de Bitcoin muestra un mercado bajo fuerte presión bajista, influido por factores macroeconómicos, cambios en políticas monetarias y dinámicas técnicas que han llevado a pérdidas significativas. Sin embargo, el activo mantiene su base de soporte técnico más amplio y persisten escenarios de reversión si las condiciones de liquidez y percepción mejoran.

