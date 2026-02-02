Con la Reforma Laboral no alcanza para crear más empleo

reforma laboral1 Reforma del Trabajo es imposible de detener, con o sin Reforma Laboral argentina. FOTO: xAI / Grok

"En el comienzo de las sesiones extraordinarias donde se tratará la Ley de Modernización Laboral, el empleo muestra señales de alerta.

Los puestos de trabajo por cuenta propia e informales se consolidan como refugio ante la destrucción de empleo formal (privado y público), verificándose menores aportes a la seguridad social.

El proyecto busca modernizar una normativa de hace medio siglo, reducir la litigiosidad y flexibilizar la organización del trabajo en las empresas, también alterando la relación con los sindicatos.

Por su parte, en materia de costos laborales también se advierten avances, aunque presumiblemente en el margen. Dada la necesidad de impulsar la productividad de la economía, es esperable que se promuevan otras reformas hacia delante.

Además, para revertir la tendencia actual no sólo se necesita un crecimiento sostenido, sino también que abarque a buena parte de los sectores de la economía.

Desde el cambio de Administración se han perdido 177.000 puestos asalariados en el sector privado registrado, incluso con una destrucción de empleo reciente (datos SIPA, sin estacionalidad).

En efecto, desde junio volvió a mostrar bajas mensuales consecutivas (-71 mil entre junio y octubre).

Asimismo, en el sector público se han reducido 63.000 empleos desde noviembre de 2023, llevando la contracción total a 240.000 puestos.

Hasta el momento, el sector cuenta propia y el informal están actuando como refugio, aunque con un costo en términos de aportes a la seguridad social (obra social, jubilaciones contributivas, etc). Hasta el momento, el sector cuenta propia y el informal están actuando como refugio, aunque con un costo en términos de aportes a la seguridad social (obra social, jubilaciones contributivas, etc).

En efecto, desde noviembre de 2023, hay 106.000 monotributistas y autónomos adicionales.

Además, al 3er. trimestre de 2025 había 280.000 independientes no registrados más que un año atrás (la EPH empezó a medir esta categoría en el IVT-23). Esta evolución se dio en paralelo a una actividad económica que se amesetó en 2025, terminando el año en niveles similares a los de diciembre de 2024, con sectores intensivos en empleo (como industria y construcción) mostrando dinámicas más deslucidas (-56.000 y -66.000, respectivamente vs. nov23).

La trayectoria del empleo durante la última década indica señales de alerta. Los asalariados registrados del sector privado crecieron sólo 3% (185.000 personas) en 13 años (entre 2012 y 2025, promedio enero-octubre).

De hecho, la suba de los puestos de trabajo registrado (17%, 1.884.000 personas más) se explicó por la expansión del cuentapropismo (+45%, 859.400) y de los asalariados del sector público (+30%, 792.400).

De esta forma, la participación de esas dos modalidades sobre el trabajo registrado creció sostenidamente en el período (+7,4 puntos) a costas del empleo registrado

En simultáneo, se evidenció también una clara tendencia ascendente en la informalidad laboral.

Al 3er. trimestre de 2025, el 44% de las personas ocupadas (contemplando tanto a los asalariados como a los cuenta propia) eran informales.

En detalle, la informalidad alcanzó el 36,7% de los asalariados, mientras que entre los independientes alcanza al 65% de los cuenta propia.

De esta forma, cerca de la mitad de los trabajadores no están bajo la legislación laboral actual (obra social, ART, licencias médicas y por vacaciones, indemnizaciones, etc.) ni cuentan con aportes para una futura jubilación contributiva.

De hecho, menos de 1/3 de los jubilados y pensionados actuales tiene beneficios contributivos puros. (…)

En definitiva, el proyecto a tratarse próximamente en el Senado busca reducir la litigiosidad laboral y modernizar regulaciones pensadas hace medio siglo y para un esquema productivo y un mercado laboral muy distintos al actual.

De todos modos, el avance en cuanto a la reducción de costos laborales es acotada y concentrada en nuevos empleos. (...) el empleo privado registrado viene perdiendo peso hace al menos una década y otras modalidades aparecen como refugio.

En este sentido, la modernización de un esquema que quedó obsoleto es necesaria pero no suficiente para quebrar esta dinámica.

Hacia delante se requiere una agenda productiva y de desarrollo económico-social que permita un crecimiento trasversal a toda la economía y que admita una recuperación del empleo.

Además, la necesidad de aumentar la productividad de la economía hace pensar que ésta es sólo un primer paso, pudiéndose esperar un proceso de reformas iterativo, donde se aborden mejoras en distintos ámbitos en la medida que el espacio fiscal lo permita."

