Telefe se compró un problema con Vicky Xipolitakis tras cambiarla de programa

Mica Viciconte mostró su descontento con la decisión de Telefe

Consultada por los rumores de incomodidad, Mica Viciconte buscó bajar el tono del conflicto. Aseguró no tener problemas personales con Vicky Xipolitakis, aunque admitió que son como “el agua y el aceite”, una definición que alimentó la metáfora que más resonó últimamente.

La pareja del exfutbolista Fabián Cubero explicó que el mayor ruido se generó durante la despedida de Nicolás Peralta, un momento especial para su persona. Si bien reconoció la ansiedad lógica de la modelo en su debut, marcó la necesidad de respetar los tiempos y los roles dentro de un equipo ya consolidado.

Quien aportó una mirada más crítica fue el periodista quien reconoció que su último programa fue emocionalmente fuerte y señaló que la personalidad avasallante de la comunicadora pudo haber desentonado en ese contexto. “No es fácil caer en un grupo que ya está armado”, deslizó.

Por ahora, en Telefe apuestan a que el tiempo acomode las piezas. Aunque las protagonistas bajan el perfil y hablan de adaptación, el cambio de programa dejó expuesta una interna que el canal deberá administrar con cuidado para que la cocina no se recaliente más de la cuenta.

