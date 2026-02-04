La llegada de Vicky Xipolitakis al ciclo Ariel en su salsa prometía renovar el aire del ciclo matutino de Telefe, pero el movimiento interno no pasó inadvertido. A poco de su debut, comenzaron a circular versiones de tensión en el estudio, especialmente con Mica Viciconte, una de las figuras del programa.
RUIDO INTERNO
Telefe se compró un problema con Vicky Xipolitakis tras cambiarla de programa
La penalista dejó Cortá por Lozano para desembarcar en Ariel en su salsa por decisión de las autoridades de Telefe y el cambio rápidamente generó repercusión.
El contexto del estreno no ayudó debido a que la incorporación de la modelo coincidió con la despedida de Nicolás Peralta, panelista del ciclo desde sus inicios y amigo cercano de la marplatense. En ese clima sensible, la energía expansiva de la nueva compañera habría generado ruido y miradas cruzadas.
Desde su lugar, quien recién se suma se mostró entusiasmada y minimizó cualquier conflicto. En diálogo con Sálvese quien pueda, destacó el buen clima laboral, elogió al conductor Ariel Rodríguez Palacios y remarcó que atraviesa “nuevos desafíos” dentro del canal de las pelotas.
También aclaró que su salida de Cortá por Lozano respondió a una decisión de las autoridades de la señal. “Soy un soldado de Telefe”, afirmó, y aseguró que está abierta a sumar ideas propias y a adaptarse al nuevo formato, incluso con proyectos a futuro en carpeta.
Mica Viciconte mostró su descontento con la decisión de Telefe
Consultada por los rumores de incomodidad, Mica Viciconte buscó bajar el tono del conflicto. Aseguró no tener problemas personales con Vicky Xipolitakis, aunque admitió que son como “el agua y el aceite”, una definición que alimentó la metáfora que más resonó últimamente.
La pareja del exfutbolista Fabián Cubero explicó que el mayor ruido se generó durante la despedida de Nicolás Peralta, un momento especial para su persona. Si bien reconoció la ansiedad lógica de la modelo en su debut, marcó la necesidad de respetar los tiempos y los roles dentro de un equipo ya consolidado.
Quien aportó una mirada más crítica fue el periodista quien reconoció que su último programa fue emocionalmente fuerte y señaló que la personalidad avasallante de la comunicadora pudo haber desentonado en ese contexto. “No es fácil caer en un grupo que ya está armado”, deslizó.
Por ahora, en Telefe apuestan a que el tiempo acomode las piezas. Aunque las protagonistas bajan el perfil y hablan de adaptación, el cambio de programa dejó expuesta una interna que el canal deberá administrar con cuidado para que la cocina no se recaliente más de la cuenta.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Revolución en América Latina: el uso de criptomonedas se disparó a 57 millones de usuarios
Volkswagen anunció una nueva pick up para el Mercosur y Argentina
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas
Accionista de ELEA dueño el Bell 407GX que usaban en la AFA
Grok rumbo a Marte: SpaceX absorbió xAI consolidando ambiciones de Elon Musk