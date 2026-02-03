Revolución en América Latina: el uso de criptomonedas se disparó a 57 millones de usuarios

Estas criptomonedas estables permiten a los usuarios:

-Proteger sus ahorros frente a la inflación

REVOLUCIONENAMERICALATINAELUSODECRIPTOMONEDASSEDISPAROA57MILLONESDEUSUARIOSFOTO3 El uso de la criptomonedas provocó una verdadera revolución en América Latina que se disparó a 57 millones de usuarios en 2026.

-Evitar controles cambiarios

-Realizar pagos internacionales de forma rápida

-Enviar y recibir remesas con comisiones mínimas

En países con fuertes restricciones financieras, las stablecoins se han convertido en una suerte de “dólar digital”, accesible para cualquier persona con conexión a Internet.

REVOLUCIONENAMERICALATINAELUSODECRIPTOMONEDASSEDISPAROA57MILLONESDEUSUARIOSFOTO4 El uso de la criptomonedas provocó una verdadera revolución en América Latina que se disparó a 57 millones de usuarios en 2026.

Países líderes en adopción de criptomonedas

Argentina: criptomonedas como refugio económico

Argentina figura de forma constante entre los países con mayor adopción cripto del mundo. La combinación de inflación persistente y controles al dólar ha impulsado el uso de exchanges locales y billeteras digitales. Para muchos argentinos, operar con criptomonedas ya es parte de la vida cotidiana.

Brasil: innovación y regulación en paralelo

Brasil destaca por su enorme volumen de transacciones y por el desarrollo de un marco regulatorio relativamente avanzado. Bancos tradicionales, fintechs y startups blockchain conviven en un ecosistema cada vez más profesionalizado.

El Salvador: un experimento a escala nacional

El caso de El Salvador marcó un hito histórico al convertirse en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Aunque el experimento ha generado debate, colocó a América Latina en el centro de la discusión global sobre el futuro del dinero.

Inclusión financiera: uno de los grandes motores del crecimiento cripto

Según datos del Banco Mundial, una parte significativa de la población latinoamericana sigue sin acceso pleno a servicios bancarios. Las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) están ayudando a cerrar esa brecha.

Con una simple billetera digital, cualquier persona puede:

-Ahorrar

-Enviar dinero

-Acceder a microcréditos

-Participar en mercados globales

Este impacto social es uno de los factores que explican por qué la adopción cripto en América Latina no es una moda pasajera, sino una transformación estructural.

Riesgos, desafíos y el rol de la regulación

A pesar de su crecimiento, el ecosistema cripto latinoamericano enfrenta problemas importantes:

-Volatilidad de precios

-Estafas y fraudes

-Falta de educación financiera

-Marcos regulatorios aún inmaduros en muchos países

Los gobiernos de la región avanzan a ritmos distintos en la regulación de las criptomonedas. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre proteger al consumidor, fomentar la innovación y no expulsar el talento tecnológico hacia otros mercados.

Más notas de Urgente24

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Grok rumbo a Marte: SpaceX absorbió xAI consolidando ambiciones de Elon Musk

Accionista de ELEA dueño el Bell 407GX que usaban en la AFA

Vista se sigue expandiendo en Vaca Muerta: Ya firmó la compra de los activos de Equinor

Así fue el Barcelona Fashion Summit 2026: Inditex, Mango y Asos bajo presión

Sudoku: ¿COC Global Enterprise es Leonardo Scatturice o HC o MM o MG o quiénes?