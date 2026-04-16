En Países Bajos ESPN organiza un evento anual donde un equipo de amateurs enfrenta a uno de leyendas el cual es transmitido por la cadena y abren una inscripción a todo público. La edición de este año es llamada “Sunday League Maradona” y el sport publicitario (imitan la entrada en calor de Maradona en Nápoli con "Live is Life") es cómico, emocionante e imperdible.
PUBLICIDAD ÉPICA
ESPN: El increíble spot sobre Maradona que emociona a todos
ESPN Países Bajos hizo un spot publicitario sobre un evento anual imitando el épico baile de Maradona con “Live is Life” de fondo y quedó impresionante.
ESPN y el baile de “Live is Life” de Maradona
Todos los años ESPN en Países Bajos organiza un evento donde un equipo de aficionados se enfrenta a uno de leyendas. El partido es transmitido por la cadena y es promocionado como “El partido de sus vidas” (wedstrijd van je leven), ya que le da la posibilidad a cualquier persona de jugarlo.
El sistema es sencillo, ESPN lanza un link donde inscribirse, cualquier persona puede hacerlo, y luego por sorteo elige a las personas que estarán en el evento enfrentando en un partido a un equipo de leyendas. Solo se puede participar una vez, y si alguien tiene la fortuna de ser sorteado en otra edición no puede hacerlo.
Este año se tituló al evento como “Sunday League Maradona” y el spot publicitario no tiene desperdicio. Se ve a un jugador de fútbol, bastante excedido de peso y con limitaciones con la pelota, un futbolista bien amateur, dentro de una cancha. Está vestido igual que Maradona en el épico video del calentamiento con la canción “Live is Life” de Opus, y hace los mismos movimientos, transformando a este video en una parodia perfecta, mostrando el lado del jugador amateur.
El video se viralizó rápido en las redes y ahora está en todos lados, el éxito del spot trascendió las fronteras de “Holanda” y llegó a todo el mundo, un éxito que seguramente la gente encargada de la publicidad no se lo esperaba.
Maradona y el calentamiento épico de “Live is Life”
Todos conocen el video de Diego Maradona calentando con la campera celeste manga larga del Nápoli y una pequeña soguita blanca atada a su cintura y sus botines desatados, pero son pocos los que saben el contexto de ese video, y a muchos los va a sorprender.
Nápoli se enfrentaba nada más y nada menos que al Bayern Múnich por una de las semifinales de la antigua Copa UEFA (hoy UEFA Europa League). En la ida el Nápoli había ganado 2-0 con goles de Careca y Carnevale en un partido jugado en Italia. En la vuelta se dio el épico video.
Nápoli sale a la cancha a hacer el calentamiento previo en el Estadio Olímpico de Múnich (en ese momento el Bayern era local en esa cancha) y el encargado del sonido pone el tema de Opus llamado “Live is Life”, el cual era muy conocido. Maradona escucha la música y automáticamente empieza a calentar al compás de ese tema, logrando una combinación perfecta entre sus movimientos y la música. El video es uno de los más épicos del futbol mundial.
Finalmente el partido terminaría empatado 2-2 con un doblete de Careca para el Nápoli y los comandados por Maradona pasarían a la final, donde vencerían a Stuttgart de Alemania por 2 a 1, obteniendo así su único título a nivel internacional.
En aquella Copa UEFA 88/89 el Nápoli de Maradona venció a grandes equipos de Europa como Bayern Múnich, Stuttgart, Burdeos, Juventus, además tuvo la participación de otros grandes del viejo continente que no se cruzaron con Nápoli como Inter de Milan y Roma.
Recordemos que en esa época solo los campeones iban a la Copa de Europa (hoy llamada Champions League) del segundo para abajo iban a la Copa UEFA y los campeones de las Copas Nacionales a la extinta copa llamada Copa ganadores de la Copa o Recopa Europea.
Entonces ser subcampeón de una liga y ganar la Copa UEFA era más prestigioso que ganar hoy la UEFA Europa League, que clasifican hasta el 7º u 8º en algunas ligas. Por eso muchas veces no se le da el crédito que si tuvo en esa época, a la Copa UEFA ganada por Nápoli en 1989.
+ de Golazo24
Decidido: Scaloni eligió entre la Selección Argentina y Real Madrid
Arde River Plate: Pablo Calvari contra Iván Schargrodsky por denuncia de abuso
Modelo uruguaya vinculada a Marcelo Gallardo destapa todo: ¿Qué reveló?