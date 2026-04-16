ESPN: El increíble spot sobre Maradona que emociona a todos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/besoccer_ES/status/1781253170443726878&partner=&hide_thread=false 35 años de un momento icónico: Diego Armando Maradona y su calentamiento al ritmo de 'Live is Life'



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Maradona y el calentamiento épico de “Live is Life”

Todos conocen el video de Diego Maradona calentando con la campera celeste manga larga del Nápoli y una pequeña soguita blanca atada a su cintura y sus botines desatados, pero son pocos los que saben el contexto de ese video, y a muchos los va a sorprender.

Nápoli se enfrentaba nada más y nada menos que al Bayern Múnich por una de las semifinales de la antigua Copa UEFA (hoy UEFA Europa League). En la ida el Nápoli había ganado 2-0 con goles de Careca y Carnevale en un partido jugado en Italia. En la vuelta se dio el épico video.

Nápoli sale a la cancha a hacer el calentamiento previo en el Estadio Olímpico de Múnich (en ese momento el Bayern era local en esa cancha) y el encargado del sonido pone el tema de Opus llamado “Live is Life”, el cual era muy conocido. Maradona escucha la música y automáticamente empieza a calentar al compás de ese tema, logrando una combinación perfecta entre sus movimientos y la música. El video es uno de los más épicos del futbol mundial.

Finalmente el partido terminaría empatado 2-2 con un doblete de Careca para el Nápoli y los comandados por Maradona pasarían a la final, donde vencerían a Stuttgart de Alemania por 2 a 1, obteniendo así su único título a nivel internacional.

En aquella Copa UEFA 88/89 el Nápoli de Maradona venció a grandes equipos de Europa como Bayern Múnich, Stuttgart, Burdeos, Juventus, además tuvo la participación de otros grandes del viejo continente que no se cruzaron con Nápoli como Inter de Milan y Roma.

Recordemos que en esa época solo los campeones iban a la Copa de Europa (hoy llamada Champions League) del segundo para abajo iban a la Copa UEFA y los campeones de las Copas Nacionales a la extinta copa llamada Copa ganadores de la Copa o Recopa Europea.

Entonces ser subcampeón de una liga y ganar la Copa UEFA era más prestigioso que ganar hoy la UEFA Europa League, que clasifican hasta el 7º u 8º en algunas ligas. Por eso muchas veces no se le da el crédito que si tuvo en esa época, a la Copa UEFA ganada por Nápoli en 1989.

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