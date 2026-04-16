Asumiéndose especializado en River Plate, el periodista Pablo Calvari afirma en el avatar de su cuenta @pablocalvari en X: "Periodista de investigación con la mejor información de la política de River. Publico sólo el 10% de la info que manejo. El que se mueve no sale en la foto."
PRESIÓN SOBRE STEFANO COZZA DI CARLO
Arde River Plate: Pablo Calvari contra Iván Schargrodsky por denuncia de abuso
Una denuncia por presunto abuso sexual se mezcla con la disputa doméstica en River Plate: Pablo Calvari contra Iván Schargrodsky.
En su más reciente posteo, el jueves 16/04 embistió contra el jefe de prensa del club, el también periodista Iván Schargrodsky, amigo personal del presidente riverplatense, Stefano Cozza Di Carlo. Aquí va:
"Será cierto que el Jefe de Prensa de River, Iván Schargrodsky impartió órdenes a los medios afines y al periodismo partidario del club para blindar el tema???"
El acusado
El expediente quedó asentado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue incorporado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con el último movimiento registrado el 08/04/2026.
En concreto, hay una denuncia ante la jueza María Alejandra Provítola, por presunto abuso sexual simple contra una empleada del club, quien acusó al comisario inspector Gustavo Acero, jefe de Seguridad del club de Núñez.
Acero fue jefe de la delegación Policía Federal en Mar del Plata.
Al diario La Capital, de la ciudad balneario, Acero le dijo una vez: "El poder de policía tiene que estar al servicio de la Justicia, de las instituciones y de la gente, que quiere vivir en una sociedad normal".
Curiosidad: según La Capital, durante su paso por Mar del Plata colaboró para
- desarticular una banda que importaba contenedores de ropa de manera ilegal,
- una secta en la que se producían abusos sexuales en un hotel ubicado en pleno centro marplatense y
- un grupo de estafadores que falsificaban dólares y los enviaban a USA para cambiarlos y luego ingresar a Argentina los verdaderos.
Ofensiva de Calvari
El periodista fue 'picante' en varios de sus posteos:
- "Para cuándo el comunicado de @RiverPlate sobre la denuncia de abuso sexual a una empleada? El Presidente de River @stefanocdicarlo desconoce la causa? Qué medida tomará con el dirigente Ramiro Alvarez responsable del área de Seguridad donde se habría generado el hecho denunciado?"
- "Seguirá a cargo del Área de Seguridad (donde trabajan la denunciante y el denunciado por Abuso Sexual) el dirigente Ramiro Alvarez? O presentará su renuncia??"
- "Para el periodismo que cubre River y para un sector de la oposición valen mas 2 entradas para un River - Boca que la integridad de una empleada. Asi está River hoy."
Merece una mención: la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de River Plate -en la que hay inclusive una ministra de la Ciudad de Buenos Aires- no se interesó en el tema. Y esto lo hizo notar Calvari:
La política
Pero luego irrumpió la política doméstica en River Plate.
La agrupación 'Primero River', que responde a Antonio Caselli, se interesó en el tema.
No sólo difundió un comunicado de solidaridad con la presunta víctima sino que la socia de River Plate e integrante de 'Primero River', Mónica Ernitz, realizó un reclamo por escrito al presidente del club, Stefano Cozza Di Carlo.
'Primero River' solicitó información sobre la eventual activación del Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un funcionario de jerarquía dentro del club y si existieron notificaciones formales vinculadas a actuaciones judiciales.
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