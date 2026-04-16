Arde River Plate: Pablo Calvari contra Iván Schargrodsky por denuncia de abuso

Acero fue jefe de la delegación Policía Federal en Mar del Plata.

Al diario La Capital, de la ciudad balneario, Acero le dijo una vez: "El poder de policía tiene que estar al servicio de la Justicia, de las instituciones y de la gente, que quiere vivir en una sociedad normal".

Curiosidad: según La Capital, durante su paso por Mar del Plata colaboró para

desarticular una banda que importaba contenedores de ropa de manera ilegal,

una secta en la que se producían abusos sexuales en un hotel ubicado en pleno centro marplatense y

un grupo de estafadores que falsificaban dólares y los enviaban a USA para cambiarlos y luego ingresar a Argentina los verdaderos.

acero Comisario Gustavo Acero en Mar del Plata. FOTO: LA CAPITAL

Ofensiva de Calvari

El periodista fue 'picante' en varios de sus posteos:

"Para cuándo el comunicado de @RiverPlate sobre la denuncia de abuso sexual a una empleada? El Presidente de River @stefanocdicarlo desconoce la causa? Qué medida tomará con el dirigente Ramiro Alvarez responsable del área de Seguridad donde se habría generado el hecho denunciado?"

"Seguirá a cargo del Área de Seguridad (donde trabajan la denunciante y el denunciado por Abuso Sexual) el dirigente Ramiro Alvarez? O presentará su renuncia??"

"Para el periodismo que cubre River y para un sector de la oposición valen mas 2 entradas para un River - Boca que la integridad de una empleada. Asi está River hoy."

Embed SIEMPRE INFORMANDO CON LA VERDAD.



Más allá del preocupante silencio institucional.

Más allá de la negativa absoluta de la dirigencia de @RiverPlate en su totalidad de abordar el tema y tomar medidas sobre el asunto.

Más allá de la complicidad, con su silencio, de los… pic.twitter.com/lI7hFamQPD — Pablo Calvari (@pablocalvari) April 15, 2026

Merece una mención: la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de River Plate -en la que hay inclusive una ministra de la Ciudad de Buenos Aires- no se interesó en el tema. Y esto lo hizo notar Calvari:

Embed Sorprende la falta de solidaridad de las mujeres que integran la Honorable Comision Directiva de @RiverPlate con la empleada que denunció en la Justicia abuso sexual dentro del club.

Qué opinará de la denuncia Mercedes Miguel, actual Ministra de Educación de CABA, ex Ministra de… pic.twitter.com/3sfQYjw4Fu — Pablo Calvari (@pablocalvari) April 12, 2026

La política

Pero luego irrumpió la política doméstica en River Plate.

La agrupación 'Primero River', que responde a Antonio Caselli, se interesó en el tema.

No sólo difundió un comunicado de solidaridad con la presunta víctima sino que la socia de River Plate e integrante de 'Primero River', Mónica Ernitz, realizó un reclamo por escrito al presidente del club, Stefano Cozza Di Carlo.

'Primero River' solicitó información sobre la eventual activación del Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un funcionario de jerarquía dentro del club y si existieron notificaciones formales vinculadas a actuaciones judiciales.

Embed Desde el bloque de mujeres de @PrimeroRiver solicitamos URGENTE el Club informe las medidas adoptadas ante un posible caso de abuso a una empleada del Club. pic.twitter.com/oT2bemf18X — Mónica Ernitz (@monicaernitz) April 14, 2026

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