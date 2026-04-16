Modelo uruguaya vinculada a Marcelo Gallardo destapa todo: ¿Qué reveló?

Después de dar algunos datos de la joven, Ochoa dijo: "(Eliana) Me pidió que, por favor, salga a contar que realmente tuvieron un vínculo, que tuvieron una relación que empezó en enero de este año y duró, más o menos, hasta el día de la fecha".

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo en medio de escándalo amaroso.

¿Cómo se conocieron y qué le decía Gallardo?

El panelista de LAM (América TV) indicó que, según la modelo uruguaya no se trataba de una relación extramatrimonial. Ella negó haber sido amante de Gallardo.

"Me pidió que yo cuente que no fue amante de él, sino que tuvo una relación y hasta el día de hoy se seguían viendo", dijo Ochoa.

"Marcelo Gallardo todo el tiempo le decía que estaba separado de su mujer", añadió el panelista, de acuerdo a los dichos de la joven, quien aseguró que "ella jamás se metería con un hombre casado".

En ese contexto, la modelo le reveló al conductor cómo fue que conoció al ex DT de River: "Él la busco a ella, que venía mucho a la Argentina por laburo, e iban y venían".

Detalles explosivos del romance que habría tenido Marcelo Gallardo con modelo uruguaya

Uno de los datos más llamativos fue cuando, según mensajes de la joven que fueron leídos en vivo, señaló: "Vamos casi cinco meses, me molesta que todo recaiga en mí, yo me pagaba los pasajes para que no pensara que quería estar con él por dinero".

La modelo también denunció presiones mediáticas. "Ayer me cuenta que recibió dos llamados de periodistas argentinos (...) para decirle que no le convenía hablar de este tema porque Marcelo Gallardo es muy querido en la Argentina y le podía salir el tiro por la culata", dijo Ochoa respecto a lo conversado con Díaz.

"¿Qué necesidad de generarme más miedo del que ya tengo con todo esto? La estoy pasando re mal", se habría preguntado la modelo frente a esta situación, contó el panelista.

Asimismo, la modelo indicó que todo parece sugerir que la relación está terminada. "Venían medio desencontrados y a raíz de todo esto (el escándalo) ella piensa que este vínculo está terminado", detalló Ochoa.

Finalmente, el conductor reiteró que fue la misma joven quien le pidió: "Contá que fue una relación de verdad para que quede bien claro eso".

Modelo uruguaya vinculada a Marcelo Gallardo hizo revelaciones explosivas Urgente24 Eliana Díaz Eliana Díaz fue descalificada del Miss Universo Uruguay.

¿Quién es Eliana Díaz, la modelo que vinculan con Marcelo Gallardo?

Eliana Díaz es una modelo uruguaya conocida por su abrupta salida del certamen Miss Universo Uruguay, en 2025.

En ese entonces, la modelo denunció que estaba siendo víctima de una campaña de "difamación" de parte de una examiga, quien habría logrado influir en la organización del certamen.

El diario El País, de Uruguay, publicó una carta de la misma Eliana Díaz que, bajo el título "Hoy voy a contar la verdad", daba detalles de lo vivido.

"Estoy siendo víctima de difamación por parte de una ex amiga, de la cual tomé distancia hace 2 años. Nuestra amistad terminó porque se metió en mi relación con mi ex pareja, con quien estuve 5 años. Siempre quiso mi vida, siempre quiso ser yo, solo que me di cuenta tarde, por defender a una amiga", escribió la modelo.

Además denunció: "También me violentó con un vidrio y me cortó el rostro (...) Me difamó con las chicas del certamen y con el director del certamen de Miss Universo Uruguay". El caso llegó a la Justicia.

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