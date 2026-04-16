Aston Villa está en semifinales de UEFA Europa League. El equipo inglés, con el Dibu Martínez como referente, alcanzó una nueva instancia del certamen este jueves tras derrotar en cuartos de final y de forma contundente al Bolonia, de Italia.
EL SUEÑO ESTÁ CERCA
Cuándo juega Aston Villa por semis de Europa League vs. Nottinham Forest
Aston Villa arrolló al Bologna por cuartos de final de Europa League y se metió en semifinales. Allí jugará contra el Nottingham Forest.
Un 7 a 1 implacable en el resultado global expone la enorme diferencia que tuvo la serie. Aston Villa arrasó con las esperanzas de un Bologna (donde Santiago Castro fue titular) que nunca tuvo oportunidad de imponerse.
En el partido de ida de la semana pasada, el equipo inglés había ganado 3 a 1 de visitante y se llevaba a Birmingham un resultado muy bueno.
Si el conjunto italiano tenía este jueves alguna chance de revertir la situación, se le agotó demasiado rápido. Aston Villa-Bologna se fueron al entretiempo 3 a 0 en favor de los Villanos. Emiliano Buendía, titular, marcó el segundo gol.
Cuándo juega Aston Villa la semifinal de UEFA Europa League
El equipo dirigido por Unai Emery y liderado por Dibu Martínez se acerca a su sueño de campeonar en la prestigiosa UEFA Europa League.
Su rival en semifinales será nada menos que el Nottingham Forest. El conjunto inglés atraviesa una floja temporada en la Premier League, pero todavía cosecha los frutos que sembró la temporada pasada, haciendo una campaña histórica de la mano de Nuno Espírito Santo.
El Forest ganó su serie ante Porto, de Portugal, y así escribió otra página grande de su historia.
La serie de semifinal de Europa League entre Aston Villa y Nottingham Forest se jugará:
- Partido de ida: 30 de abril
- Partido de vuelta: 7 de mayo
El curioso partido que jugarán Aston Villa y Nottingham Forest tras 17 años
Según rescata la plataforma de estadísticas Opta, los Villanos y el Forest reeditarán una semifinal con protagonistas únicamente ingleses en una gran competencia europea luego de 17 años.
La última vez había sido Manchester United vs. Arsenal, por la Champions League 2008-09.
Nottingham Forest vs. Porto: el equipo inglés avanzó a semis
El Forest se impuso por 1 a 0 en el partido de vuelta de este jueves. El gol lo hizo Gibbs-White.
Con ese resultado, logró superar en el global al Porto por 2 a 1 e hizo historia.
Al Real Betis se lo dieron vuelta y perdió de forma increíble
Sin Gio Lo Celso ni Valentín Gómez, el Real Betis se llevó un verdadero golpazo en su estadio ante el Braga.
Ganaba 2 a 0 con goles de Antony y Ezzalzouli y ese resultado le alcanzaba para avanzar de ronda. Pero se durmió y el rival se lo dio vuelta: fue 4 a 2 en favor de los portugueses.
Friburgo vs. Celta de Vigo: los alemanes fueron una tromba
En la otra serie de la Europa League, el conjunto alemán venció 3 a 1 a los españoles en el encuentro de vuelta. Así, amplió una diferencia que ya había sido abultada en el choque de ida, cuando había ganado 3 a 0. Quedó 6 a 1 en el global.
Braga y Friburgo jugarán la otra semifinal.