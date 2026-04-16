Cuándo juega Aston Villa por semis de Europa League vs. Nottinham Forest

Su rival en semifinales será nada menos que el Nottingham Forest. El conjunto inglés atraviesa una floja temporada en la Premier League, pero todavía cosecha los frutos que sembró la temporada pasada, haciendo una campaña histórica de la mano de Nuno Espírito Santo.

europa league.jpg La Europa League ya tiene a sus cuatro semifinalistas

El Forest ganó su serie ante Porto, de Portugal, y así escribió otra página grande de su historia.

La serie de semifinal de Europa League entre Aston Villa y Nottingham Forest se jugará:

Partido de ida: 30 de abril

Partido de vuelta: 7 de mayo

El curioso partido que jugarán Aston Villa y Nottingham Forest tras 17 años

Según rescata la plataforma de estadísticas Opta, los Villanos y el Forest reeditarán una semifinal con protagonistas únicamente ingleses en una gran competencia europea luego de 17 años.

La última vez había sido Manchester United vs. Arsenal, por la Champions League 2008-09.

Nottingham Forest vs. Porto: el equipo inglés avanzó a semis

El Forest se impuso por 1 a 0 en el partido de vuelta de este jueves. El gol lo hizo Gibbs-White.

Con ese resultado, logró superar en el global al Porto por 2 a 1 e hizo historia.

Al Real Betis se lo dieron vuelta y perdió de forma increíble

Sin Gio Lo Celso ni Valentín Gómez, el Real Betis se llevó un verdadero golpazo en su estadio ante el Braga.

Ganaba 2 a 0 con goles de Antony y Ezzalzouli y ese resultado le alcanzaba para avanzar de ronda. Pero se durmió y el rival se lo dio vuelta: fue 4 a 2 en favor de los portugueses.

Friburgo vs. Celta de Vigo: los alemanes fueron una tromba

En la otra serie de la Europa League, el conjunto alemán venció 3 a 1 a los españoles en el encuentro de vuelta. Así, amplió una diferencia que ya había sido abultada en el choque de ida, cuando había ganado 3 a 0. Quedó 6 a 1 en el global.

Braga y Friburgo jugarán la otra semifinal.

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