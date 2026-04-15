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en vivo MAL PARTIDO DE LOS DE COUDET

River 1 vs Carabobo 0: Driussi salvó al Millonario en un incómodo encuentro

River le ganó a Carabobo por Copa Sudamericana

River le ganó a Carabobo por Copa Sudamericana

FOTO: @RiverPlate
River le ganó a Carabobo por Copa Sudamericana

River le ganó a Carabobo por Copa Sudamericana

FOTO: @RiverPlate

River le ganó a Carabobo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahora se le viene el Superclásico ante Boca.

15 de abril de 2026 - 19:07
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Fue un mal partido de River, que se vio sorprendido por su rival. Carabobo optó por presionar alto durante todo el encuentro y el Millonario no encontró la forma de contrarrestarlo.

Fausto Vera salió lesionado en la primera mitad y Juanfer Quintero también tuvo que abandonar el campo al inicio de la segunda parte.

En los segundos 45 minutos, el Millonario no mejoró su rendimiento, pero los buenos ingresos de Kendry Páez y Sebastián Driussi le permitieron sacar ventaja ante los venezolanos, siendo este último quien marcó el gol.

A pesar del flojo desempeño de los dirigidos por Coudet, el aspecto positivo fue la victoria. El próximo partido para el conjunto de Núñez será el domingo 19 de abril a las 17:00 horas frente a Boca Juniors.

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Final del encuentro en el Monumental

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Galván le dio al travesaño

Páez dejó mano a mano a Galván que le dio al travesaño. Tiene espacios River.

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La tuvo Kendry Páez

Aníbal Moreno le dio un pase espectácular al ecuatoriano que no definió bien en el mano a mano. Comienza a tener espacio el Millonario.

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Gol de River: Sebastián Driussi en 66 minutos

Cuando las papas empezaban a quemar, Sebastián Driussi marcó el primer gol del partido. Kendry Páez salió de contra, enganchó para adentro y Driussi se metió en la carrera para definir.

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50 minutos: sale Juanfer Quintero lesionado

Kendry Páez ingresó por Juanfer Quintero que salió con dolor del campo de juego.

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Entran Driussi y Galván

Antes de comenzar el segundo tiempo ingresaron Driussi y Galván en el Millonario. Salieron Ian Subiabre y Kevin Castaño.

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Fin del Primer tiempo: 0 a 0

Carabobo sorprendió a River durante todo el primer tiempo, siendo un equipo corto y que presiona alto.

El Millonario no logró hilvanar una buena cantidad de pases y tuvo pocas chances de gol.

Feo primer tiempo en general, aunque el equipo de Coudet es el equipo que tiene la responsabilidad de ganar y se fue silbado por su gente.

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Clarísima para River

Freitas se la llevó y encontró una defensa visitante mal parada. Dejó mano a mano a Juanfer Quintero y atajó el arquero del conjunto venezolano.

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30 minutos: Carabobo vuelve a dominar

Hace 5 minutos que el conjunto venezolano juega lejos de su arco. River no logra ser preciso.

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Primera clara para River en 20 minutos

Juan Cruz Meza disparó en zona de 9 y se fue desvíado.

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A los 17 minutos salió Fausto Vera

Por una molestia en su pierna derecha, salió Fausto Vera e ingresó Aníbal Moreno. Ambos jugadores titulares...

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10 minutos: River empareja el trámite

Tras ser sorprendido en los primeros 6 minutos, el Millonario toma el control de la pelota.

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Sorprende Carabobo en el comienzo

El conjunto venezolano asfixia al Millonario en el inicio del juego.

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Se perciben sectores malos en el campo de juego

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Ya juegan River y Carabobo

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Sonó "el domingo cueste lo que cueste"

El Monumental se expresó en la previa del encuentro ante Boca.

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Salen los equipos a la cancha

River y Carabobo ya están en el césped del Monumental.

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Formaciones de River y Carabobo

River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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Carabobo

Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

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Lo que hay que saber

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN y DSports.
  • Árbitro: Kevin Ortega.
  • Estadio: Monumental.

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Historial de River vs venezolanos

Si bien River no tiene encuentros ante Carabobo, ostenta una paternidad abrumadora ante equipos venezolanos con 16 victorias en 20 partidos (2 empates y 2 derrotas) y llega con una racha de 4 triunfos consecutivos ante clubes de esa nacionalidad.

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¿Cómo llegan River y Carabobo?

Desde la llegada de Chacho Coudet, River disputó 6 partidos, de los cuales ganó 5 y empató solamente 1 (el de Copa Sudamericana).

Por el lado de Carabobo, está sexto en la Liga de Venezuela, siendo un equipo que empata mucho. De 11 partidos que jugó, ganó 3, empató 7 y perdió 1. En Sudamericana le ganó el primer partido a Bragantino.

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