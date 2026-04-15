River Plate venció a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana. Chacho Coudet optó por poner algunos suplentes a sabiendas de que el próximo partido será el Superclásico ante Boca Juniors el domingo 19 de abril
River 1 vs Carabobo 0: Driussi salvó al Millonario en un incómodo encuentro
River le ganó a Carabobo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahora se le viene el Superclásico ante Boca.
EN VIVO
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23:27
Final del encuentro en el Monumental
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23:03
Galván le dio al travesaño
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La tuvo Kendry Páez
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Gol de River: Sebastián Driussi en 66 minutos
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22:41
50 minutos: sale Juanfer Quintero lesionado
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Entran Driussi y Galván
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22:21
Fin del Primer tiempo: 0 a 0
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22:00
Clarísima para River
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21:59
30 minutos: Carabobo vuelve a dominar
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21:50
Primera clara para River en 20 minutos
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A los 17 minutos salió Fausto Vera
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21:41
10 minutos: River empareja el trámite
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21:37
Sorprende Carabobo en el comienzo
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Se perciben sectores malos en el campo de juego
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Ya juegan River y Carabobo
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21:26
Sonó "el domingo cueste lo que cueste"
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21:23
Salen los equipos a la cancha
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Formaciones de River y Carabobo
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14:31
Lo que hay que saber
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Historial de River vs venezolanos
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14:26
¿Cómo llegan River y Carabobo?
El Millonario venía de empatar en la primera jornada ante Blooming en Bolivia mientras que los venezolanos le ganaron a Bragantino en condición de local.
Fue un mal partido de River, que se vio sorprendido por su rival. Carabobo optó por presionar alto durante todo el encuentro y el Millonario no encontró la forma de contrarrestarlo.
Fausto Vera salió lesionado en la primera mitad y Juanfer Quintero también tuvo que abandonar el campo al inicio de la segunda parte.
En los segundos 45 minutos, el Millonario no mejoró su rendimiento, pero los buenos ingresos de Kendry Páez y Sebastián Driussi le permitieron sacar ventaja ante los venezolanos, siendo este último quien marcó el gol.
A pesar del flojo desempeño de los dirigidos por Coudet, el aspecto positivo fue la victoria. El próximo partido para el conjunto de Núñez será el domingo 19 de abril a las 17:00 horas frente a Boca Juniors.
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