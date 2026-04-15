en vivo MAL PARTIDO DE LOS DE COUDET River 1 vs Carabobo 0: Driussi salvó al Millonario en un incómodo encuentro

River le ganó a Carabobo por Copa Sudamericana FOTO: @RiverPlate River le ganó a Carabobo por Copa Sudamericana FOTO: @RiverPlate

River le ganó a Carabobo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahora se le viene el Superclásico ante Boca.