Lesión de Marchesín en Boca: el desgarrador posteo en su Instagram

Marchesín-Boca-Copa-Libertadores.Urgente24.jpg La desazón de Marchesín tras romperse los ligamentos durante el partido ante Barcelona SC Captura de pantalla transmisión de TV

La otra opción en el banco de suplentes es Javier García, pero sería muy extraño que el entrenador, Claudio Úbeda, elija contar con el jugador de 39 años.

El posteo en Instagram de Agustín Marchesín

Luego del parte médico oficial y de saber que estará afuera de las canchas lo que resta del año, el futbolista hizo un descargo durísimo en su cuenta personal de Instagram.

A corazón abierto, Marchesín confesó no entender la mala suerte que le cayó encima. Hincha de Boca confeso, el portero había soñado toda su vida con defender la camiseta de sus amores en la tan especial Copa Libertadores.

"No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable, jugar la libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín era una locura", escribió.

"El fútbol me ha dado mucho, más de lo q alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a @bocajrs en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustin Marchesin (@agustinmarchesin1)

"Sabía q era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo q se diga esperándolo ansioso, feliz y preparado", añadió.

"Pido disculpas a la gente y dirigentes q confiaron por esto q me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño q uno necesita en este momento tan delicado", continuó Marchesín.

"No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel q tanto merece", cerró el arquero Xeneize.

+ de Golazo24