El arquero de Boca Agustín Marchesín sorprendió con una desgarradora confesión en su cuenta personal de Instagram. El futbolista se despachó con un posteo en el que confiesa el duro momento que le toca vivir con la lesión de su rodilla.
"NO ENCUENTRO EXPLICACIÓN"
Lesión de Marchesín en Boca: el desgarrador posteo en su Instagram
Agustín Marchesín hizo una dura confesión en su Instagram a partir de la lesión que sufrió en Copa Libertadores. Qué dijo el arquero de Boca.
La lesión de Agustín Marchesín en Boca ha dejado el arco del Xeneize sorpresivamente descubierto. Su reemplazo está claro, es Leandro Brey, pero Marchesín era el guardameta indiscutido y era dueño de los tres palos del equipo.
Su lesión llega, además, en un momento muy sensible para Boca: el Superclásico ante River, que tendrá lugar el próximo domingo en el Estadio Mas Monumental.
Marchesín se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, tal como lo informó el departamento médico de la institución de la Ribera. Así se perderá, al menos, los próximos 8 meses.
Quién será el arquero de Boca en el Superclásico
Leandro Brey es el reemplazante natural de Marchesín y estaría en el arco frente a River. Ingresó en el partido ante Barcelona SC cuando su compañero se lesionó, a poco de empezar el encuentro. Fue una situación sensible, porque el arquero titular del Xeneize rompió en llanto.
La otra opción en el banco de suplentes es Javier García, pero sería muy extraño que el entrenador, Claudio Úbeda, elija contar con el jugador de 39 años.
El posteo en Instagram de Agustín Marchesín
Luego del parte médico oficial y de saber que estará afuera de las canchas lo que resta del año, el futbolista hizo un descargo durísimo en su cuenta personal de Instagram.
A corazón abierto, Marchesín confesó no entender la mala suerte que le cayó encima. Hincha de Boca confeso, el portero había soñado toda su vida con defender la camiseta de sus amores en la tan especial Copa Libertadores.
"No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable, jugar la libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín era una locura", escribió.
"El fútbol me ha dado mucho, más de lo q alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a @bocajrs en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto", expresó.
"Sabía q era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo q se diga esperándolo ansioso, feliz y preparado", añadió.
"Pido disculpas a la gente y dirigentes q confiaron por esto q me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño q uno necesita en este momento tan delicado", continuó Marchesín.
"No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel q tanto merece", cerró el arquero Xeneize.