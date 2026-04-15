Superclásico: El día que Boca le robó al Chacho Coudet.

Boca recibió un penal que luego cambió por gol por una falta que fue a más de un metro afuera del área, y para ponerle la frutilla al postre de una desastrosa actuación de Diego Ceballos, Boca convirtió el segundo gol con Andrés Chávez (autor del gol) dos metros en fuera de juego.

Esta sucesión de hechos desafortunados, o no tanto ya que tal vez fueron deliberados, hizo que Boca salga campeón ganando una final de forma bochornosa. A pesar de esto el título se quedó en Boca y no pasó más nada, al menos con el partido, pero si con el árbitro Diego Ceballos.

image Diego Ceballos y una carrera en el arbitraje envuelta en los escándalos.

El partido que le costó la carrera a Diego Ceballos

Luego de este partido el árbitro Diego Ceballos fue frenado hasta que salga un veredicto. Luego de eso AFA decidió sancionarlo por un año sin dirigir y le sacó la licencia de árbitro internacional, la cual jamás volvió a recuperar. Diego Ceballos regresó a dirigir en 2016 pero en el ascenso.

Arrancó de nuevo en el ascenso hasta llegar en 2018 a dirigir nuevamente en la Primera División, pero nunca se afianzó nuevamente en la máxima categoría, ya que hasta el día de hoy alterna entre 1º y 2º División.

Este partido le arruinó la carrera a Diego Ceballos, pero dos partidos más donde hubo grandes polémicas y donde estuvo involucrado (se jugaron en 2022 y 2023) terminó de frenar su carrera y de ser rotulado como árbitro corrupto, ya que en los otros dos partidos donde fue protagonista por las polémicas se definían cosas importantes.

De esta forma y para ponerle picante al Superclásico del próximo domingo entre River y Boca, repasamos una de las polémicas más grandes que tuvo como protagonistas al DT del “Millonario”, el Chacho Coudet, y a Boca Juniors, que se verán las caras este fin de sema

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