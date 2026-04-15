La historia entre Boca y Chacho Coudet data de años, desde su etapa como jugador hasta su carrera como entrenador de otros equipos que no fueron River Plate. Hoy en la antesala de un nuevo Superclásico entre River y Boca repasamos una de las historias más polémicas entre el DT “Millonario” y el “Xeneize”.
NO ROBARÁS
Superclásico: El día que Boca le robó al Chacho Coudet
Se viene un nuevo Superclásico y repasamos una de las historias más polémicas entre el actual DT de River, el Chacho Coudet, y Boca.
Boca-Coudet: El robo del siglo en la Copa Argentina 2015
La vida quiso que los caminos de Boca y el actual DT de River, Chacho Coudet, se cruzaran en la final de la Copa Argentina 2015, algo que le costó una copa al Rosario Central de Coudet y una carrera al árbitro de aquel partido jugado en el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.
Rosario Central y Boca enfrentaron en la final de la Copa Argentina 2015 en el Estadio Kempes. Escenario se vistió de gala y recibió a los dos equipos al mejor estilo fútbol europeo, juego de luces al ingreso de los equipos, shows musicales de medio tiempo y todo a la altura, salvo el arbitraje y el partido que terminó siendo un desastre.
Boca terminó ganando 2-0 y levantó la Copa Argentina 2015. Hasta ahí todo bien, pero ese partido fue un gran robo de Boca (gracias al árbitro Diego Ceballos) a Rosario Central y el Chacho Coudet. Es más, si hay un partido que debería repetirse en el fútbol es ese.
La actuación de Diego Ceballos fue desastrosa, al punto tal que le costó la carrera por ser tan influyente en el resultado. Pínola convirtió un gol de cabeza totalmente legítimo y el árbitro se lo anuló por una supuesta falta.
Boca recibió un penal que luego cambió por gol por una falta que fue a más de un metro afuera del área, y para ponerle la frutilla al postre de una desastrosa actuación de Diego Ceballos, Boca convirtió el segundo gol con Andrés Chávez (autor del gol) dos metros en fuera de juego.
Esta sucesión de hechos desafortunados, o no tanto ya que tal vez fueron deliberados, hizo que Boca salga campeón ganando una final de forma bochornosa. A pesar de esto el título se quedó en Boca y no pasó más nada, al menos con el partido, pero si con el árbitro Diego Ceballos.
El partido que le costó la carrera a Diego Ceballos
Luego de este partido el árbitro Diego Ceballos fue frenado hasta que salga un veredicto. Luego de eso AFA decidió sancionarlo por un año sin dirigir y le sacó la licencia de árbitro internacional, la cual jamás volvió a recuperar. Diego Ceballos regresó a dirigir en 2016 pero en el ascenso.
Arrancó de nuevo en el ascenso hasta llegar en 2018 a dirigir nuevamente en la Primera División, pero nunca se afianzó nuevamente en la máxima categoría, ya que hasta el día de hoy alterna entre 1º y 2º División.
Este partido le arruinó la carrera a Diego Ceballos, pero dos partidos más donde hubo grandes polémicas y donde estuvo involucrado (se jugaron en 2022 y 2023) terminó de frenar su carrera y de ser rotulado como árbitro corrupto, ya que en los otros dos partidos donde fue protagonista por las polémicas se definían cosas importantes.
De esta forma y para ponerle picante al Superclásico del próximo domingo entre River y Boca, repasamos una de las polémicas más grandes que tuvo como protagonistas al DT del “Millonario”, el Chacho Coudet, y a Boca Juniors, que se verán las caras este fin de sema
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