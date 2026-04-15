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River vs Carabobo por Copa Sudamericana: Horario, TV y lo que hay que saber

River vs Carabobo por Copa Sudamericana

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River vs Carabobo por Copa Sudamericana

River juega ante Carabobo por Copa Sudamericana antes del Superclásico. Chacho Coudet optó por rotar el equipo titular.

15 de abril de 2026 - 19:07
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Formaciones de River y Carabobo

River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. DT: Eduardo Coudet

Carabobo

Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

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Lo que hay que saber

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN y DSports.
  • Árbitro: Kevin Ortega.
  • Estadio: Monumental.

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Historial de River vs venezolanos

Si bien River no tiene encuentros ante Carabobo, ostenta una paternidad abrumadora ante equipos venezolanos con 16 victorias en 20 partidos (2 empates y 2 derrotas) y llega con una racha de 4 triunfos consecutivos ante clubes de esa nacionalidad.

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¿Cómo llegan River y Carabobo?

Desde la llegada de Chacho Coudet, River disputó 6 partidos, de los cuales ganó 5 y empató solamente 1 (el de Copa Sudamericana).

Por el lado de Carabobo, está sexto en la Liga de Venezuela, siendo un equipo que empata mucho. De 11 partidos que jugó, ganó 3, empató 7 y perdió 1. En Sudamericana le ganó el primer partido a Bragantino.

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