River vs Carabobo por Copa Sudamericana: Horario, TV y lo que hay que saber

River Plate se enfrenta a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana y Chacho Coudet optó por poner algunos suplentes a sabiendas de que el próximo partido será el Superclásico ante Boca Juniors.
Formaciones de River y Carabobo
River
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. DT: Eduardo Coudet
Carabobo
Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.
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