en vivo ANTES DEL SUPERCLÁSICO River vs Carabobo por Copa Sudamericana: Horario, TV y lo que hay que saber

River vs Carabobo por Copa Sudamericana River vs Carabobo por Copa Sudamericana

River juega ante Carabobo por Copa Sudamericana antes del Superclásico. Chacho Coudet optó por rotar el equipo titular.