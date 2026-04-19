River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en el Superclásico del fútbol argentino este domingo 19 de abril desde las 17 horas en el estadio Monumental. En el Millonario crece la sorpresa por una decisión que involucra a Kevin Castaño en la previa del partido.
SORPRESA TOTAL
En River nadie puede creer lo que pasó con Kevin Castaño antes del Superclásico
En la previa del Superclásico ante Boca, dieron a conocer una noticia sobre Kevin Castaño que sacudió River.
La lesión de Fausto Vera en el duelo de Copa Sudamericana ante Carabobo encendió las alarmas y generó incertidumbre, sobre todo por la determinación que tomó Chacho Coudet en relación con el mediocampista colombiano de cara al choque frente al Xeneize.
¿Qué pasó con Kevin Castaño?
Kevin Castaño llegó a River Plate en marzo de 2025 y tuvo buenos primeros meses, aunque con el correr del tiempo su rendimiento fue de mayor a menor.
Lo cierto es que su nivel siempre estuvo bajo la lupa, especialmente por la elevada inversión que hizo el club. Según informó el periodista Hugo Balassone en febrero de este año, el conjunto de Núñez pagó 19 millones de dólares por el mediocampista y, entre impuestos y comisiones, el monto total rondó los 20 millones.
En la previa del Superclásico ante Boca Juniors, muchos imaginaban que Castaño tenía incluso chances de ser titular, sobre todo tras la lesión de Fausto Vera en el duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana.
Sin embargo, a horas del encuentro, River dio a conocer la lista de convocados y el volante colombiano quedó fuera. Es decir, no solo no será titular, sino que ni siquiera estará disponible para sumar minutos.
Durante el partido ante el conjunto venezolano por la Sudamericana, en el estadio se percibieron algunos murmullos ante su presencia, en un contexto donde la relación entre el costo de su fichaje y su rendimiento viene siendo observada de cerca.
River vs Boca: lo que hay que saber
Los Superclásicos son partidos aparte, pero no se puede dejar de lado cómo llega cada equipo. River Plate, más allá de algunos resultados positivos recientes, todavía no logra sostener un alto nivel desde lo futbolístico.
Boca Juniors, por su parte, viene mostrando un buen rendimiento, aunque aún parece necesitar un golpe de efecto en un partido trascendental como lo es este cruce ante el Millonario.
En cuanto al historial, contando amateurismo y profesionalismo, se enfrentaron en 217 ocasiones: Boca ganó 78 veces, River 73 y empataron 66.
El árbitro principal será Darío Herrera, acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib como asistente.
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, en un partido de enorme trascendencia.
Formaciones de River y Boca
Con la baja de Fausto Vera, estos serían los once que Chacho Coudet pondría en cancha para enfrentar a Boca Juniors: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Por su parte, con una formación que sale casi de memoria y sin su arquero titular Agustín Marchesín, Claudio Úbeda apostaría por: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
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