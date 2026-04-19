Javier Timerman: "a Donald Trump le va a ir muy mal en las elecciones"

Con respecto a la Guerra de Medio Oriente, explicó:

“Netanyahu no es un líder positivo. Lo digo como judío, como sionista y como alguien que vivió 5 años en Israel. Me queda mucha contradicción esta guerra porque ha llevado mucho odio a una región que es muy conflictiva”.

milei netanyahu.jpg Netanyahu junto a Javier Milei.

La situación económica en Argentina

“El grado de deterioro económico del país es similar al de una nación que pasó por una guerra. ¿Qué hacen los dirigentes de un Estado que pasó por una conflagración? Llegan a acuerdos políticos para poder gestionar, para para tratar de salir del pozo.”

“Por ello, el factor tiempo es importante, no se pueden acelerar los procesos con caprichos para ganar una elección porque así no funcionan las cosas. Transformar Argentina va a llevar más de una década.”

La batalla debería ser por afianzar un modelo para las próximas décadas. Pedirle a la gente, con todo lo que ha sufrido, que paguen el costo de la transformación en tan poco tiempo no es justo. El gobierno nacional debería tener mucha más paciencia. Si lo viera a Milei le pediría que piense en la mejor forma de llegar a sus objetivos. La batalla debería ser por afianzar un modelo para las próximas décadas. Pedirle a la gente, con todo lo que ha sufrido, que paguen el costo de la transformación en tan poco tiempo no es justo. El gobierno nacional debería tener mucha más paciencia. Si lo viera a Milei le pediría que piense en la mejor forma de llegar a sus objetivos.

Finalmente, el economista reveló algo que le ocurre a diario en su oficio de financista:

“El crédito es fundamental y hoy en la Argentina no hay crédito. En mi empresa, manejamos un trillón de pesos en el money market. Los bancos, no quieren nuestra plata. Solamente le prestan a las grandes empresas y no a los sectores pequeños que más lo necesitan. La ansiedad del gobierno no ayuda para las políticas de largo plazo”: