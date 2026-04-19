“El fenómeno de Donald Trump es inentendible: rompió las formas de convivencia política de Norteamérica y creó una grieta infernal en la dirigencia que luego se trasladó al resto de la sociedad americana” sostuvo el economista Javier Timerman en el programa "La mirada", de canal 26 (Roberto García).
PARLAMENTARIAS DE NOVIEMBRE
Javier Timerman: "a Donald Trump le va a ir muy mal en las elecciones"
El economista, que trabaja hace más de 40 años en Estados Unidos, predice una pésima perfomance del presidente Trump en los comicios de medio término.
“Va a perder el Partido Republicano el control del Congreso Nacional. No sé si el trumpismo está muerto pero va a quedar muy afectado porque además el actual presidente no tiene reelección.”
"Con Trump, mañana podría ocurrir que el ayatola Jamenei viaje a la Casa Blanca para fumar la pipa de la paz, es un tipo impredecible.”
Críticas a Benjamín Netanyahu
“Lo mismo pasó antes de grandes decisiones sobre los aranceles. A pesar de todo, sigo pensando que la transparencia en el mercado va a primar al final de todo”.
Con respecto a la Guerra de Medio Oriente, explicó:
“Netanyahu no es un líder positivo. Lo digo como judío, como sionista y como alguien que vivió 5 años en Israel. Me queda mucha contradicción esta guerra porque ha llevado mucho odio a una región que es muy conflictiva”.
La situación económica en Argentina
“El grado de deterioro económico del país es similar al de una nación que pasó por una guerra. ¿Qué hacen los dirigentes de un Estado que pasó por una conflagración? Llegan a acuerdos políticos para poder gestionar, para para tratar de salir del pozo.”
“Por ello, el factor tiempo es importante, no se pueden acelerar los procesos con caprichos para ganar una elección porque así no funcionan las cosas. Transformar Argentina va a llevar más de una década.”
Finalmente, el economista reveló algo que le ocurre a diario en su oficio de financista:
“El crédito es fundamental y hoy en la Argentina no hay crédito. En mi empresa, manejamos un trillón de pesos en el money market. Los bancos, no quieren nuestra plata. Solamente le prestan a las grandes empresas y no a los sectores pequeños que más lo necesitan. La ansiedad del gobierno no ayuda para las políticas de largo plazo”: