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SE ROMPIÓ EL "ALTO EL FUEGO"

Fuerzas navales de USA atacaron y abordaron un carguero de Irán en Omán

El buque, de 300 metros de largo, buscaba burlar el bloqueo naval de USA. Trump anunció que la embarcación de Irán, llamada TOUSKA, permanece bajo custodia.

19 de abril de 2026 - 20:02
Armada de USA atacó carguero de Irán

Armada de USA atacó carguero de Irán

De acuerdo con el mandatario republicano Donald Trump, el carguero de Irán ignoró una advertencia emitida por el destructor Spruance de USA y fue detenido después de que la nave de guerra norteamericana disparara e impactara contra la sala de máquinas del barco persa.

“Hoy, el carguero iraní TOUSKA intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien. Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas”, escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

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El episodio se produjo en paralelo a los preparativos diplomáticos para una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, Teherán no confirmó su presencia en el supuesto cónclave. Se trata de un extraño escenario donde las gestiones diplomáticas de último momento conviven con bombardeos militares y advertencias cruzadas. USA: la diplomacia no encuentra lugar entre las balas USA: la diplomacia no encuentra lugar entre las balas

Trump había anunciado antes del citado ataque el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, luego de un primer encuentro que no logró avances y terminó con el rápido retiro del vicepresidente de USA, JD Vance.

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¿Cuáles son las diferencias que persisten?

Entre ambas partes continúan existiendo muy distintos enfoques:

-el programa nuclear iraní no quiere ser incluido por Teherán en la mesa de negociaciones mientras Washington busca que le entreguen el uranio enriquecido

-el control del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz es inaceptable para Trump. Tampoco existen posiciones cercanas en ese crucial tema.

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Armada de USA ataca y aborda carguero de Irán en Golfo de Omán

Armada de USA ataca y aborda carguero de Irán en Golfo de Omán

En la zona en conflicto permanecen decenas de embarcaciones a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo.

Estados Unidos busca mantener el bloqueo como herramienta de presión pero Irán sostiene que continuará supervisando todo hasta que se modifiquen las condiciones actuales. No negociará una liberación total mientras sus propias naves están restringidas. Estados Unidos busca mantener el bloqueo como herramienta de presión pero Irán sostiene que continuará supervisando todo hasta que se modifiquen las condiciones actuales. No negociará una liberación total mientras sus propias naves están restringidas.

Contra ataque de Irán

Teherán atacó con drones a buques militares de Estados Unidos y acusa a Washington de romper el alto el fuego

Además, un carguero francés ha sido blanco de disparos el domingo 19/4 en el Estrecho de Ormuz.

Todavía se desconoce si Steve Witkoff y Jared Kushner, el mejor amigo y el yerno del presidente estadounidense, viajarán aun así hasta Pakistán como tenían previsto.

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