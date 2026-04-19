De acuerdo con el mandatario republicano Donald Trump, el carguero de Irán ignoró una advertencia emitida por el destructor Spruance de USA y fue detenido después de que la nave de guerra norteamericana disparara e impactara contra la sala de máquinas del barco persa.
SE ROMPIÓ EL "ALTO EL FUEGO"
Fuerzas navales de USA atacaron y abordaron un carguero de Irán en Omán
El buque, de 300 metros de largo, buscaba burlar el bloqueo naval de USA. Trump anunció que la embarcación de Irán, llamada TOUSKA, permanece bajo custodia.
“Hoy, el carguero iraní TOUSKA intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien. Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas”, escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.
USA: la diplomacia no encuentra lugar entre las balas
Trump había anunciado antes del citado ataque el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, luego de un primer encuentro que no logró avances y terminó con el rápido retiro del vicepresidente de USA, JD Vance.
¿Cuáles son las diferencias que persisten?
Entre ambas partes continúan existiendo muy distintos enfoques:
-el programa nuclear iraní no quiere ser incluido por Teherán en la mesa de negociaciones mientras Washington busca que le entreguen el uranio enriquecido
-el control del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz es inaceptable para Trump. Tampoco existen posiciones cercanas en ese crucial tema.
En la zona en conflicto permanecen decenas de embarcaciones a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo.
Contra ataque de Irán
Teherán atacó con drones a buques militares de Estados Unidos y acusa a Washington de romper el alto el fuego
Además, un carguero francés ha sido blanco de disparos el domingo 19/4 en el Estrecho de Ormuz.
Todavía se desconoce si Steve Witkoff y Jared Kushner, el mejor amigo y el yerno del presidente estadounidense, viajarán aun así hasta Pakistán como tenían previsto.