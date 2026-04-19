Fuerzas navales de USA atacaron y abordaron un carguero de Irán en Omán

-el programa nuclear iraní no quiere ser incluido por Teherán en la mesa de negociaciones mientras Washington busca que le entreguen el uranio enriquecido

-el control del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz es inaceptable para Trump. Tampoco existen posiciones cercanas en ese crucial tema.

image Armada de USA ataca y aborda carguero de Irán en Golfo de Omán

En la zona en conflicto permanecen decenas de embarcaciones a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo.

Estados Unidos busca mantener el bloqueo como herramienta de presión pero Irán sostiene que continuará supervisando todo hasta que se modifiquen las condiciones actuales. No negociará una liberación total mientras sus propias naves están restringidas. Estados Unidos busca mantener el bloqueo como herramienta de presión pero Irán sostiene que continuará supervisando todo hasta que se modifiquen las condiciones actuales. No negociará una liberación total mientras sus propias naves están restringidas.

Contra ataque de Irán

Teherán atacó con drones a buques militares de Estados Unidos y acusa a Washington de romper el alto el fuego

Además, un carguero francés ha sido blanco de disparos el domingo 19/4 en el Estrecho de Ormuz.

Todavía se desconoce si Steve Witkoff y Jared Kushner, el mejor amigo y el yerno del presidente estadounidense, viajarán aun así hasta Pakistán como tenían previsto.