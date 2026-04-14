Reapareció Scott Bessent para darle un mimo a Milei en su momento más complicado

Embed - LIVE: Treasury Secretary Bessent discusses global finance

Mensaje oportuno

El elogio de Bessent hacia Milei es muy oportuno en tanto reafirma su apoyo de la Casa Blanca en momentos en los que la popularidad presidencial decae producto de la crisis que atraviesa la economía real.

Los últimos datos oficiales muestras un aumento del desempleo y de la informalidad mientras se desploma la actividad industrial, y caen el consumo y la construcción, que son dinamizadores del mercado laboral.

Por su parte, los salarios corren detrás de la inflación, que se aceleró hasta el 3,4% en marzo, acumulando 10 meses consecutivos sin que el IPC baje.

El FMI, en tanto, recortó su proyección de crecimiento para la Argentina.

¿El comentario de Bessent fue espontáneo o producto de algún llamado en busca de respaldo?

En cualquier caso, la reaparición del apoyo norteamericano, como ratificación de la alianza Trump-Milei- es bien percibida por los agentes financieros, cuando la Argentina se mantiene con un alto nivel de Riesgo País, lo que le restringe su regreso a los mercados de crédito internacionales.

Cabe recordar que el secretario del Tesoro de USA fue quien instrumentó el salvataje financiero que implicó la inyección de dólares para "comprar pesos" cuando en la previa electoral aumentó la incertidumbre tras la contundente derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires. También se habilitó un swap de monedas por US$20 mil millones, del cual se activó una porción para devolverle esos dólares al Tesoro estadounidense.

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