La grieta idiomática que separa a Corea del Norte y Corea del Sur

Esta desconexión ha tenido consecuencias tangibles. Durante los Juegos Olímpicos de 2018, el equipo unificado de hockey femenino sufrió graves problemas de coordinación. La terminología técnica que utilizaba la entrenadora surcoreana, cargada de anglicismos, resultaba indescifrable para las atletas del Norte. La lengua se ha convertido en una frontera más, tan impenetrable como la propia zona desmilitarizada.

Para los desertores que cruzan al Sur, el desafío es, si cabe, más cruel. Su dialecto los delata inmediatamente. Muchos enfrentan dificultades para conseguir empleo o integrarse en escuelas, ya que su forma de hablar es percibida como desfasada o arcaica. La lengua, que debería ser un refugio, se transforma en un obstáculo para su nueva vida.

Distancias

La divergencia tiene explicaciones claras. Mientras que Corea del Sur ha abrazado la globalización, incorporando neologismos provenientes del inglés, Corea del Norte ha optado por un purismo lingüístico que, a veces, se mezcla con términos rusos o chinos. El resultado es un contraste que roza lo absurdo en la vida cotidiana.

En el Sur, pedir un jugo es solicitar un "juice", mientras que en el Norte prefieren el descriptivo "agua dulce de la fruta". Para desear buena suerte, los sureños usan el término "hi-team", incomprensible para los norteños. Incluso el estrés ha sido adoptado en el Sur bajo el término "sutureso", mientras que en el Norte prefieren la expresión clásica de "me duele la cabeza".

Las diferencias no son solo léxicas, sino ideológicas. En el Norte, términos como "amigo" fueron reemplazados por "camarada", bajo una clara influencia soviética. Incluso expresiones de cortesía han sido restringidas o eliminadas del habla popular para ser reservadas exclusivamente a los líderes del régimen. El vocabulario es, en sí mismo, un campo de batalla político.

Hacia la reunificación: el desafío del glosario unificado

El trauma nacional que dejó la ocupación japonesa entre 1910 y 1945 —donde se intentó erradicar el idioma coreano— hace que la preservación de la lengua sea una cuestión de Estado. Ambos gobiernos son conscientes de que, si algún día la península vuelve a ser una sola, la comunicación será el primer gran muro a derribar. Por ello, trabajan en el Gyeoremal-kunsajeon.

Este ambicioso proyecto es un diccionario unificado que busca cerrar la brecha entre ambos sistemas. No se trata solo de ponerse de acuerdo en el significado de las palabras, sino de armonizar estructuras sintácticas y fonéticas que se han alejado durante décadas. Es una tarea titánica que avanza a ritmos irregulares, supeditada siempre al clima político.

A pesar de las tensiones, los esfuerzos continúan. La reunificación requiere algo más que tratados diplomáticos o desmantelamiento de armamento; requiere que los ciudadanos puedan entenderse al hablar. Como señala Han Yong-un, director del proyecto, la evolución del lenguaje no se detendrá, pero la preparación para un futuro común es un compromiso ineludible para preservar la identidad coreana.

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