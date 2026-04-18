soldados El ejercito de USA registra altos indeces de suicidios de excombatientes

Por qué tanto apuro por firmar

Simple, la administración Trump busca subsanar la abultada cantidad de militares estadounidenses que se quitaron la vida. Con 1.515 intentos de suicidio registrados

Aunque oculta la crisis de salud mental en las fuerzas armadas es una bomba de tiempo que el sistema tradicional no ha podido desactivar.

Sin embargo, la política internacional se coló en el anuncio de salud. Entre menciones a la plataforma TrumpRX.com y promesas de bajar el costo de los remedios, el Presidente tuvo que responder por la escalada con Teherán.

Irán no da tregua

Irán anunció que volverá a la "gestión estricta" (léase bloqueo) del estrecho de Ormuz como respuesta al cerco naval de USA. Trump, fiel a su estilo de "línea dura pero negociadora", minimizó la amenaza:

"No pueden chantajearnos" , sentenció sobre el posible cierre del paso petrolero.

, sentenció sobre el posible cierre del paso petrolero. Aseguró que las negociaciones "van muy bien" , a pesar de que el alto el fuego vence la semana próxima.

, a pesar de que el alto el fuego vence la semana próxima. Confirmó contactos directos con el régimen, aunque recordó los muertos en combate: "Estamos adoptando una postura firme".

Urgente24 lo advirtió:

Trump se mueve mejor en el caos de la disrupción. Ya sea habilitando drogas prohibidas por décadas o pulseando con los ayatolás, el neoyorquino apuesta a que la velocidad —en la medicina y en la diplomacia— sea su mejor aliada para la reelección o el legado.

El verano será clave: tanto para ver si la ibogaína llega a las farmacias como para saber si Ormuz sigue abierto.

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