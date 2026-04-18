El Presidente de USA firmó una orden ejecutiva para acelerar el uso médico de ibogaína y otras sustancias psicodélicas. Menos burocracia de la FDA, US$ 50 millones en danza y un ojo puesto en el suicidio récord de veteranos. ¿Ciencia o populismo médico? es la pregunta.
IRÁN Y US$50 M
Donald Trump autoriza drogas "Psicodélicas" para frenar suicidios de excombatientes
Aunque oculta, la crisis de salud mental en las fuerzas armadas. es una bomba de tiempo que el sistema tradicional de USA no pude desactivar.
En un movimiento que mezcla la agenda de salud disruptiva de Robert F. Kennedy Jr. con el alcance mediático de Joe Rogan, el republicano firmó una orden para que la FDA (la autoridad regulatoria de fármacos) acelere la aprobación de drogas psicodélicas para tratamientos de salud mental.
ibogaína
Según el mandatario, el objetivo es salvar a los veteranos de guerra que regresan con el cerebro detonado por el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático).
Puntos clave del "vuelo" de Trump:
- Aceleración total: La FDA deberá revisar la ibogaína en semanas, no años.
- Caja federal: Destinan US$ 50 millones iniciales para investigación.
- Derecho a intentar: Se incluirán estas sustancias en la ley que permite a pacientes terminales usar drogas en fase experimental.
- El "Team Salud": En la foto del Despacho Oval estuvieron RFK Jr. (HHS), el polémico Dr. Oz (Medicare/Medicaid) y el comisionado de la FDA, Martin Makary.
¿Como presentó Donald Trump la cuestion?
"La orden de hoy garantizará que las personas que sufren síntomas debilitantes finalmente tengan la oportunidad de recuperar sus vidas", luego lanzó "Hagámoslo"
Guerra y Salud
Mientras el Pentágono reporta cifras alarmantes de suicidios militares, Trump busca soluciones "out of the box". Pero el frente externo no da tregua: Irán amenaza con cerrar el paso de crudo y el Presidente responde: "No pueden chantajearnos".
Por qué tanto apuro por firmar
Simple, la administración Trump busca subsanar la abultada cantidad de militares estadounidenses que se quitaron la vida. Con 1.515 intentos de suicidio registrados
Aunque oculta la crisis de salud mental en las fuerzas armadas es una bomba de tiempo que el sistema tradicional no ha podido desactivar.
Sin embargo, la política internacional se coló en el anuncio de salud. Entre menciones a la plataforma TrumpRX.com y promesas de bajar el costo de los remedios, el Presidente tuvo que responder por la escalada con Teherán.
Irán no da tregua
Irán anunció que volverá a la "gestión estricta" (léase bloqueo) del estrecho de Ormuz como respuesta al cerco naval de USA. Trump, fiel a su estilo de "línea dura pero negociadora", minimizó la amenaza:
- "No pueden chantajearnos", sentenció sobre el posible cierre del paso petrolero.
- Aseguró que las negociaciones "van muy bien", a pesar de que el alto el fuego vence la semana próxima.
- Confirmó contactos directos con el régimen, aunque recordó los muertos en combate: "Estamos adoptando una postura firme".
Urgente24 lo advirtió:
Trump se mueve mejor en el caos de la disrupción. Ya sea habilitando drogas prohibidas por décadas o pulseando con los ayatolás, el neoyorquino apuesta a que la velocidad —en la medicina y en la diplomacia— sea su mejor aliada para la reelección o el legado.
El verano será clave: tanto para ver si la ibogaína llega a las farmacias como para saber si Ormuz sigue abierto.
Más noticias en Urgente24
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
BYD lanza dura advertencia en medio de la fiebre argentina por los autos chinos
América TV se cansó de esperar y achica un ciclo que no levanta: Cuál es
Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente