Karina Milei imita a Santiago Caputo: La AFA como cortina de humo

Claudio Tapia es también el presidente del CEAMSE en representación de Axel Kicillof, con lo cual había carambola.

Pablo Toviggino acumula enemigos -le atribuyen ser insoportable su soberbia cuando tenía éxito e incumplidor serial de acuerdos cuando está devaluado-, es cercano al gobernador santiagueño Gerardo Zamora -siempre un precandidato 2027 del panperonismo- y a Sergio Massa -quien su relación enemigo / aliado / enemigo que tuvo con Mauricio Macri la repite con los Milei-. Entonces, mejor todavía.

En esta instancia, en AFA dicen que la gente de Karina envió el mensaje que ella nada que ver con todo el rifirrafe. (No chequeable).

Manuel Adorni no había irrumpido en escena.

Pero en abril 2026 sí hay necesidades. Para los Milei, pero en particular para Karina Milei, Adorni es un tema personal porque sabe que su salida garantiza el título "Perdió Karina". Solo la gente con inexperiencia política hace ese razonamiento, y ella es una arribista con suerte, todos lo saben. Inclusive en Comodoro Py, algo que sí debería preocuparle, más que Adorni.

tapia toviggino Tapia / Toviggino.

Santiago del Estero

Dato no menor: en los medios de Santiago del Estero no se menciona que un fiscal federal de Santiago del Estero pidió detener al presidente de AFA, Tapia, y al tesorero, Toviggino, en una causa penal abierta en esa provincia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero.

En el diario El Liberal si se le da importancia a la noticia parroquial de que la Gran Maestra María Elena Castillo - Serenísima Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Argentina, estuvo en Santiago del Estero para instalar el triángulo masónico "Olimpia Righetti", que ya trabaja en el templo de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones ubicado en el Barrio 'Los Flores', al sur de la capital provincial..

En Diario Panorama es importante que Javier Milei llegó a Israel para su insólita visita y que detuvieron a un cordobés de 43 años con una menor de 14 en un alojamiento en la localidad Los Telares.

En Nuevo Diario Web, prevalece un video de un automóvil prendido fuego, un adolescente que recibió un disparo en el rostro por venganza y el recital de Ciro y Los Persas en el Nodo Tecnológico (un

En InfodelEstero la noticia es el superclásico River Plate vs. Boca Juniors, y el drama del niño Ángel López.

Pero los medios porteños cercanos al poder insisten en que en un dictamen de 181 carillas el fiscal Pedro Simón sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino.

Según el diario La Nación, que ensaya una apología, Simón, soltero 'for ever', aficionado al triatlón, fue diputado provincial -y por algún motivo supuesto defensor de Minera Alumbrera-, cuando se le atribuyó un proyecto de ley para desalojos de tierras.

A La Nación le faltó mencionar su 'carmela' permanente.

simon Fiscal santiagueño Simón.

Ahora, Fiscal Federal de Instrucción Nº 1 de Santiago del Estero, solicitó la detención e inhibición de bienes de Tapia y Toviggino, por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

Pero, para preocupación de Karina, de Adorni nadie dejará de hablar....

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