No se puede creer lo que hizo Gianluigi Donnarumma en Manchester City vs Arsenal

Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, Gianluigi Donnarumma cometió un error clave que puede quedar marcado en la historia reciente de la liga.

Fiel al estilo de Guardiola, el arquero intentó salir jugando desde el fondo, pero se encontró con Kai Havertz: la pelota rebotó en el delantero y terminó dentro del arco del City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2045894410714427768&partner=&hide_thread=false ¡EL DESAHOGO DE ARTETA, EL LAMENTO DE GUARDIOLA! Las reacciones al blooper de Donnarumma para el gol del Arsenal.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VfWhTf1VCV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Un verdadero partidazo en Manchester que podría resultar decisivo en la definición de la Premier League a falta de pocas fechas.

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