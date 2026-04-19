PODS 9_980x80_NARANJA
urgente24
GOLAZO24 Gianluigi Donnarumma > Manchester City > Arsenal

BLOOPER HISTÓRICO

No se puede creer lo que hizo Gianluigi Donnarumma en Manchester City vs Arsenal

Gianluigi Donnarumma cometió un blooper en Manchester City vs Arsenal que pasará a la historia de la Premier League.

19 de abril de 2026 - 13:17
No se puede creer lo que hizo Gianluigi Donnarumma en Manchester City vs Arsenal

No se puede creer lo que hizo Gianluigi Donnarumma en Manchester City vs Arsenal

VÍA: FABRIZIO ROMANO EN X

Hasta hace algunas jornadas, todo hacía indicar que el equipo de Mikel Arteta se iba a quedar con la Premier, pero una serie de resultados cambió el panorama y derivó en una definición mano a mano entre ambos equipos, con un cierre abierto y cargado de tensión.

image

El error de Gianluigi Donarumma en Manchester City vs Arsenal

Este domingo 19 de abril se disputó el encuentro entre Manchester City y Arsenal, considerado por muchos como un duelo determinante en la actual temporada de la Premier League.

Seguir leyendo

El partido entre los equipos dirigidos por Pep Guardiola y Mikel Arteta generó una gran expectativa a nivel mundial, y fue el City quien comenzó imponiéndose en el marcador.

Rayan Cherki abrió el marcador a los 16 minutos y todo parecía encaminarse a favor del conjunto local.

Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, Gianluigi Donnarumma cometió un error clave que puede quedar marcado en la historia reciente de la liga.

Fiel al estilo de Guardiola, el arquero intentó salir jugando desde el fondo, pero se encontró con Kai Havertz: la pelota rebotó en el delantero y terminó dentro del arco del City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2045894410714427768&partner=&hide_thread=false

Un verdadero partidazo en Manchester que podría resultar decisivo en la definición de la Premier League a falta de pocas fechas.

+ EN GOLAZO24

River vs Boca por el Superclásico del fútbol argentino: Hora, TV y formaciones

Boca en shock por lo que está pasando con Kevin Zenón y Claudio Úbeda

En River nadie puede creer lo que pasó con Kevin Castaño antes del Superclásico

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES