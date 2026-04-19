Manchester City y Arsenal son los dos equipos que más posibilidades tienen de ganar la Premier League en la actual temporada. Gianluigi Donnarumma, arquero del equipo que dirige Pep Guardiola, cometió un error que rápidamente se volvió viral y que podría tener peso en la recta final del campeonato.
BLOOPER HISTÓRICO
No se puede creer lo que hizo Gianluigi Donnarumma en Manchester City vs Arsenal
Gianluigi Donnarumma cometió un blooper en Manchester City vs Arsenal que pasará a la historia de la Premier League.
Hasta hace algunas jornadas, todo hacía indicar que el equipo de Mikel Arteta se iba a quedar con la Premier, pero una serie de resultados cambió el panorama y derivó en una definición mano a mano entre ambos equipos, con un cierre abierto y cargado de tensión.
El error de Gianluigi Donarumma en Manchester City vs Arsenal
Este domingo 19 de abril se disputó el encuentro entre Manchester City y Arsenal, considerado por muchos como un duelo determinante en la actual temporada de la Premier League.
El partido entre los equipos dirigidos por Pep Guardiola y Mikel Arteta generó una gran expectativa a nivel mundial, y fue el City quien comenzó imponiéndose en el marcador.
Rayan Cherki abrió el marcador a los 16 minutos y todo parecía encaminarse a favor del conjunto local.
Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, Gianluigi Donnarumma cometió un error clave que puede quedar marcado en la historia reciente de la liga.
Fiel al estilo de Guardiola, el arquero intentó salir jugando desde el fondo, pero se encontró con Kai Havertz: la pelota rebotó en el delantero y terminó dentro del arco del City.
Un verdadero partidazo en Manchester que podría resultar decisivo en la definición de la Premier League a falta de pocas fechas.
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