El FC Barcelona aprovecha el tablero bélico en Medio Oriente para blindar su defensa. En medio del conflicto entre Israel e Irán, el club blaugrana negocia la continuidad de una figura clave gracias a una "cláusula silenciosa" de la liga árabe que facilita la salida de jugadores ante la inestabilidad regional.
LA GUERRA, UN PLUS
Barcelona se beneficia por el conflicto Irán-Israel: la cláusula que libera a Joao Cancelo
La tensión en Oriente facilita la salida de figuras. Al-Hilal aceptaría una venta menor y el lateral portugués ya negocia su continuidad con Joan Laporta.
Hace ya un año que Joao Cancelo aterrizó en Cataluña a préstamo desde el Al-Hilal. Su llegada fue un tanque de oxígeno económico y deportivo para un Barça que, pese a los golpes (eliminado de Champions y Copa del Rey por el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone), se mantiene firme en la pelea mano a mano contra el Real Madrid por LaLiga.
En esta nueva dinámica, el equipo de Hansi Flick ha mostrado una evolución notable. El recambio ya no es un problema: lo que antes era un plantel corto, hoy es un grupo robusto gracias a la gestión de Deco. Los fichajes de Marcus Rashford, el propio Cancelo y la vigencia de Lewandowski son pruebas de que el peso de la historia culé sigue seduciendo a las estrellas mundiales.
El caso de Cancelo tiene un diferencial: el amor por el vestuario. El portugués ya avisó que su deseo es quedarse en la ciudad condal al terminar la temporada. Aunque su contrato pertenece al gigante árabe, la cláusula especial por conflicto bélico sería la llave maestra para que el Barça concrete su traspaso definitivo en el próximo mercado de verano a un precio de oportunidad.
La encrucijada de 2027: ¿Salida gratis o traspaso simbólico?
El escenario contractual de Joao Cancelo es un rompecabezas que la guerra en Medio Oriente podría resolver a favor de Joan Laporta. El lateral portugués tiene vínculo vigente con el Al-Hilal hasta el 30 de junio de 2027; es decir, cuando termine su actual préstamo en el Barça, todavía le restará un año de contrato en Arabia Saudita. Bajo condiciones normales, los árabes exigirían una cifra astronómica para soltarlo, pero el contexto bélico lo cambia todo.
La gran incógnita que manejan en los pasillos del Camp Nou (y que revela el diario Sport) es si el club deberá desembolsar un monto mínimo o si la presión del jugador, sumada a la mencionada ‘cláusula de seguridad’, podría derivar en una rescisión de mutuo acuerdo. En Barcelona saben que el luso no quiere volver a pisar suelo saudí mientras el conflicto con Irán siga escalando, lo que pone al Al-Hilal entre la espada y la pared: retener a un jugador infeliz en una zona de riesgo o liberar una masa salarial asfixiante.
Para Hansi Flick, la continuidad de Cancelo no es un capricho, es una necesidad estratégica. En un fútbol de transiciones rápidas, contar con un lateral polivalente que pueda jugar por ambas bandas, interiorizarse como volante y llegar al gol, es un lujo que el Barça no puede perder. En una plantilla que ha ganado profundidad, la versatilidad de Cancelo es el "comodín" que le permite al técnico alemán cambiar el esquema sin quemar cambios.
Siete finales para evitar el fiasco: El factor Arbeloa y la recta final
El Barcelona se juega la temporada en un sprint final que no admite errores. Saber si este ciclo se recordará como un renacimiento o como un fiasco absoluto depende exclusivamente de la obtención de LaLiga. Tras las caídas en las copas, el torneo doméstico es la última trinchera de Flick y, por ahora, el panorama es favorable: el Barça lidera con 79 puntos, manteniendo una distancia de 9 unidades sobre el Real Madrid, que lo persigue con 70.
Con solo 7 partidos por delante, el conjunto blaugrana depende de sí mismo, pero la presión aumenta. El duelo táctico sube de temperatura con el morbo de los banquillos: el Madrid de Álvaro Arbeloa busca el milagro y mañana mismo tendrá una prueba de fuego cuando visite al Alavés. Por su parte, el Barcelona saltará al campo este miércoles frente al Celta de Vigo con la obligación de sumar de a tres para sentenciar el campeonato.
En este escenario de "todo o nada", la estabilidad del vestuario y la resolución de casos como el de Joao Cancelo son vitales. Laporta sabe que ganar LaLiga no solo sanearía las vitrinas, sino que le daría el respaldo político y económico necesario para ejecutar la "vía árabe" y quedarse definitivamente con el lateral portugués. Siete finales, un título en juego y una guerra a miles de kilómetros que, paradójicamente, podría terminar de armar el equipo del futuro.
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