Barcelona se beneficia por el conflicto Irán-Israel: la cláusula que libera a Joao Cancelo

La gran incógnita que manejan en los pasillos del Camp Nou (y que revela el diario Sport) es si el club deberá desembolsar un monto mínimo o si la presión del jugador, sumada a la mencionada ‘cláusula de seguridad’, podría derivar en una rescisión de mutuo acuerdo. En Barcelona saben que el luso no quiere volver a pisar suelo saudí mientras el conflicto con Irán siga escalando, lo que pone al Al-Hilal entre la espada y la pared: retener a un jugador infeliz en una zona de riesgo o liberar una masa salarial asfixiante.

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Konflikt sprawia, e pikarze niechtnie chc gra w Arabii Saudyjskiej, wic Al-Hilal moe by zmuszony do TASZEJ SPRZEDAY!



Sport/Transfery… pic.twitter.com/9uLOAx20J8 — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) April 19, 2026

Para Hansi Flick, la continuidad de Cancelo no es un capricho, es una necesidad estratégica. En un fútbol de transiciones rápidas, contar con un lateral polivalente que pueda jugar por ambas bandas, interiorizarse como volante y llegar al gol, es un lujo que el Barça no puede perder. En una plantilla que ha ganado profundidad, la versatilidad de Cancelo es el "comodín" que le permite al técnico alemán cambiar el esquema sin quemar cambios.

Siete finales para evitar el fiasco: El factor Arbeloa y la recta final

El Barcelona se juega la temporada en un sprint final que no admite errores. Saber si este ciclo se recordará como un renacimiento o como un fiasco absoluto depende exclusivamente de la obtención de LaLiga. Tras las caídas en las copas, el torneo doméstico es la última trinchera de Flick y, por ahora, el panorama es favorable: el Barça lidera con 79 puntos, manteniendo una distancia de 9 unidades sobre el Real Madrid, que lo persigue con 70.

Joao Cancelo en su primer etapa en el Barcelona. Joao Cancelo en su primera etapa como blaugrana. Tras un breve paso por Arabia, el portugués forzó su regreso y ahora la guerra podría ser el factor determinante para que su estadía en Cataluña sea, finalmente, permanente.

Con solo 7 partidos por delante, el conjunto blaugrana depende de sí mismo, pero la presión aumenta. El duelo táctico sube de temperatura con el morbo de los banquillos: el Madrid de Álvaro Arbeloa busca el milagro y mañana mismo tendrá una prueba de fuego cuando visite al Alavés. Por su parte, el Barcelona saltará al campo este miércoles frente al Celta de Vigo con la obligación de sumar de a tres para sentenciar el campeonato.

En este escenario de "todo o nada", la estabilidad del vestuario y la resolución de casos como el de Joao Cancelo son vitales. Laporta sabe que ganar LaLiga no solo sanearía las vitrinas, sino que le daría el respaldo político y económico necesario para ejecutar la "vía árabe" y quedarse definitivamente con el lateral portugués. Siete finales, un título en juego y una guerra a miles de kilómetros que, paradójicamente, podría terminar de armar el equipo del futuro.

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