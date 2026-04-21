Franco Mastantuono fue silbado en el Bernabeu y Real Madrid es una caldera

Kylian Mbappe había marcado el primer gol en el primer tiempo, y Vinicius había ampliado a inicios del complemento.

Lo de Franco Mastantuono no fue personal. Fue, por el contrario, síntoma de un clima pesado y de reprobación. Vaya que lo fue, que el propio Vinicius pidió perdón tras ¡meter el gol!

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2046705074475294910&partner=&hide_thread=false SILBIDOS DEL SANTIAGO BERNABÉU PARA FRANCO MASTANTUONO. pic.twitter.com/CDVHnmXgbX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2026

El brasileño, consciente del presente, convirtió su tanto y automáticamente levantó las manos y las puso en señal de disculpas.

Mastantuono entró en esa bolsa, lógicamente, porque entraron todos. Cuando el futbolista iba a ingresar, la voz del estadio lo nombró. Terminó de decir su apellido, y desde las tribunas del estadio bajaron silbidos.

Real Madrid y una temporada turbulenta

No ha sido bueno el 2026 para el volante. Luego de un 2025 con un ascenso meteórico, el zurdo no ha tenido un buen rendimiento pero en un contexto poco propicio.

Real Madrid atraviesa un momento delicado desde hace rato ya. La salida de Xabi Alonso expuso una realidad compleja en el Merengue, cuya magnitud roza incluso al presidente, Florentino Pérez.

Alonso, que llegaba como el hombre indicado para ordenar al equipo, se hacía cargo luego de un fin de ciclo de Carlo Ancelotti que ya tenía nubes negras en el cielo.

Barcelona y Real Madrid pelean por el título de LaLiga: recta final

Quedan 6 partidos para el cierre del campeonato español. Son los Azulgranas y los Merengues quienes se disputan el título. El equipo de Hansi Flick marcha primero, con 79 puntos y un partido menos.

Lamine-Yamal-Barcelona.Urgente24 Lamine Yamal, joya culé FOTO @FCBarcelona

Real Madrid lo sigue de escolta, con 73 puntos y un partido más.

Ambos equipos están con chances, y por eso hay mucha expectativa cuando se enfrenten dentro de algunas semanas.

Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid: el partido que puede definir todo

Entre esos 6 partidos que faltan para el cierre de temporada, uno de ellos es Barcelona vs. Real Madrid. El partido se jugará en el Camp Nou el 10 de mayo y puede ser definitorio para el título de LaLiga.

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