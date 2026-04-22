Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron y todo indica que el conductor estaría nuevamente en una relación. La mujer en cuestión es del círculo de Pampita y los rumores no tardaron en correr. Un clavo saca a otro y el "Cabezón" ya tendría alguien nuevo con quien compartir sus días.
¿QUIÉN ES?
Marcelo Tinelli tiene nueva pareja y se confirmó lo evidente: "Ya la metió..."
Marcelo Tinelli dejó atrás a Milett Figueroa y estaría en una relación con una nueva mujer muy cercana al círculo de Pampita. ¿De quién se trata?
Las parejas no duran mucho en la farándula, aunque Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estuvieron varios años juntos. Su amor se terminó y el conductor no dudó en ir hacia otra mujer en pocas semanas. Al menos esto es lo que se está diciendo a partir de la información de Puro Show.
Quién es la nueva pareja de Marcelo Tinelli
El famoso estaría saliendo actualmente con Rossana Almeyda, una argentina que vive hace muchos años en Miami y fue modelo. La misma es del círculo de Pampita, otra gran amiga del conductor y que siempre tuvo una gran relación con él. Así lo confirmaron en Puro Show, aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas habló acerca de este tema.
Rossana Almeyda, además de haber sido modelo, estudió Ciencias Políticas y parece ser un gran partido para el empresario. Marcelo Tinelli viajaría a Miami constantemente para estar con ella, además que es una ciudad que suele frecuentar junto a amigos y familia.
“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina. Ella actualmente está viviendo en Miami”, sostuvo Pochi en el programa mencionado. Angie Balbiani, por su parte, agregó más información: “La conozco. Es una diosa ella. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”. La misma es más joven que Tinelli aunque harían una pareja espectacular.
Parece ser que las cosas escalan rápido entre Tinelli y Almeyda: “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin. Y también estuvo en el cumpleaños de Lolo…ya la metió en el círculo familiar”. Una afirmación que despierta todo tipo de dudas, ya que hasta hace algunas semanas ya que ocupaba ese lugar era Milett Figueroa. ¿Tan pronto el conductor llevó a su nueva conquista a los almuerzos familiares?
Todo parece indicar que la celestina de esta relación fue la modelo Pampita: “Es amiga de Pampita. Yo la conozco, yo estuve en su casa”, dijo Angie. Además, Marcela Tauro confirmó que fue ella quien los presentó. Una relación que está comenzando y que sin duda tiene mucho potencial.
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