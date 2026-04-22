Marcelo Tinelli tiene nueva pareja y se confirmó lo evidente: "Ya la metió..."

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina. Ella actualmente está viviendo en Miami”, sostuvo Pochi en el programa mencionado. Angie Balbiani, por su parte, agregó más información: “La conozco. Es una diosa ella. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”. La misma es más joven que Tinelli aunque harían una pareja espectacular.

Parece ser que las cosas escalan rápido entre Tinelli y Almeyda: “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin. Y también estuvo en el cumpleaños de Lolo…ya la metió en el círculo familiar”. Una afirmación que despierta todo tipo de dudas, ya que hasta hace algunas semanas ya que ocupaba ese lugar era Milett Figueroa. ¿Tan pronto el conductor llevó a su nueva conquista a los almuerzos familiares?

Todo parece indicar que la celestina de esta relación fue la modelo Pampita: “Es amiga de Pampita. Yo la conozco, yo estuve en su casa”, dijo Angie. Además, Marcela Tauro confirmó que fue ella quien los presentó. Una relación que está comenzando y que sin duda tiene mucho potencial.

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