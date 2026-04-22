México pide explicaciones a USA: sospechosa muerte de funcionarios antidrogas

La flamante presidenta mexicana clamó por una investigación que pueda arrojar luz sobre las circunstancias del accidente automovilístico del fin de semana en el que un vehículo en el que viajaban a bordo dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y dos de la CIA se estrelló en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez tras una redada antidrogas.

"Estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y de Estados Unidos y revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional", dijo Claudia Sheinbaum desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde aprovechó para cuestionar el operativo en Chihuahua porque el gobierno nacional no estaba enterado.

No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de EE.UU. en México No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de EE.UU. en México

En la misma jornada del pedido de explicaciones, el fiscal general de Chihuahua reveló detalles de las horas anteriores del accidente, y dijo que los cuatro agentes, dos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y los dos funcionarios estadounidenses, estaban a ocho kilómetros del lugar del aseguramiento y que daban capacitación en el manejo de drones.

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