El Gobierno de México exigió a Estados Unidos las explicaciones pertinentes sobre los informes que indican que los dos funcionarios estadounidenses que murieron el domingo en un accidente de tránsito participaron en una operación antidrogas para desmantelar laboratorios de metanfetamina sin conocimiento del gobierno nacional.
OPERATIVO DESCONOCIDO
México pide explicaciones a USA: sospechosa muerte de funcionarios antidrogas
México clama por explicaciones a Estados Unidos: dos funcionarios estadounidenses murieron accidente de tránsito tras ayudar a desmantelar laboratorios de metanfetamina. Trabajaban para la CIA.
El domingo, a las 2:00 a.m. en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, un auto en el que viajaban cuatros funcionarios —dos mexicanos y dos estadounidenses— derrapó y cayó por un barranco, justo cuando regresaban de una redada con las fuerzas de seguridad locales contra seis laboratorio de metanfetaminas.
Según el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el vehículo que se estrelló y cayó al abismo en el área de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez lideraba un convoy de cinco unidades que habían participado en un operativo antidrogas en el sur del estado.
La flamante presidenta mexicana clamó por una investigación que pueda arrojar luz sobre las circunstancias del accidente automovilístico del fin de semana en el que un vehículo en el que viajaban a bordo dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y dos de la CIA se estrelló en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez tras una redada antidrogas.
"Estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y de Estados Unidos y revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional", dijo Claudia Sheinbaum desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde aprovechó para cuestionar el operativo en Chihuahua porque el gobierno nacional no estaba enterado.
En la misma jornada del pedido de explicaciones, el fiscal general de Chihuahua reveló detalles de las horas anteriores del accidente, y dijo que los cuatro agentes, dos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y los dos funcionarios estadounidenses, estaban a ocho kilómetros del lugar del aseguramiento y que daban capacitación en el manejo de drones.
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