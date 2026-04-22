El regreso de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe ya empieza a tomar fuerza y suma expectativa en la televisión argentina. Yanina Latorre reveló que las autoridades del canal preparan una nueva edición tras el final de la actual edición de Gran Hermano.
A PUNTO CARAMELO
MasterChef Celebrity vuelve a Telefe y ya suenan participantes fuertes: Quién lo conducirá
Desde Telefe preparan el regreso del reconocido certamen culinario y Yanina Latorre brindó detalles al respecto sobre la nueva edición.
Durante su programa, la conductora dio detalles sobre el posible inicio de las grabaciones. Según explicó, el ciclo podría extenderse durante varios meses, incluso atravesando el verano. En ese contexto, también aseguró que Wanda Nara sería la elegida para conducir esta nueva edición, aunque aún no habría confirmación oficial.
Por otro lado, la conductora mencionó que Verónica Lozano finalmente será quien encabece Bake Off por la misma pantalla. Sin embargo, aclaró que las decisiones finales dependerán del rendimiento de los programas y las estrategias de programación del canal de las pelotas en los próximos meses.
En cuanto a los participantes, la producción ya habría puesto el ojo Julieta Poggio y La Tora Villar. Si bien ambas fueron tentadas para sumarse, todavía analizan la propuesta, teniendo en cuenta la exigencia y la duración de las grabaciones.
Telefe apostará por Nicolás Vázquez para conducir Popstars
El regreso de Popstars a la televisión argentina ya empieza a tomar forma y suma expectativa con cada novedad. En las últimas horas, trascendió quién sería el conductor del certamen musical que marcó a toda una generación y que ahora buscará renovarse para atraer a la audiencia.
La primicia se conoció en el programa Intrusos, donde la periodista Paula Varela aseguró que el ciclo ya está en marcha y que su lanzamiento sería entre junio y julio. Según detalló, la producción comenzará a activarse desde mayo, con el equipo técnico y artístico ya convocado.
En medio de especulaciones sobre posibles nombres, quedaron descartadas varias figuras vinculadas al streaming y las redes sociales. Finalmente, se reveló que el elegido fue el actor Nicolás Vázquez, una figura con amplia trayectoria en televisión y teatro.
El desafío no es menor teniendo en cuenta que el formato dejó una huella importante al lanzar grupos icónicos como Bandana y Mambrú. De esta manera, buscará adaptarse a los hábitos de consumo y a una audiencia atravesada por lo digital.
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