MasterChef Celebrity vuelve a Telefe y ya suenan participantes fuertes: Quién lo conducirá

Telefe apostará por Nicolás Vázquez para conducir Popstars

El regreso de Popstars a la televisión argentina ya empieza a tomar forma y suma expectativa con cada novedad. En las últimas horas, trascendió quién sería el conductor del certamen musical que marcó a toda una generación y que ahora buscará renovarse para atraer a la audiencia.

La primicia se conoció en el programa Intrusos, donde la periodista Paula Varela aseguró que el ciclo ya está en marcha y que su lanzamiento sería entre junio y julio. Según detalló, la producción comenzará a activarse desde mayo, con el equipo técnico y artístico ya convocado.

En medio de especulaciones sobre posibles nombres, quedaron descartadas varias figuras vinculadas al streaming y las redes sociales. Finalmente, se reveló que el elegido fue el actor Nicolás Vázquez, una figura con amplia trayectoria en televisión y teatro.

El desafío no es menor teniendo en cuenta que el formato dejó una huella importante al lanzar grupos icónicos como Bandana y Mambrú. De esta manera, buscará adaptarse a los hábitos de consumo y a una audiencia atravesada por lo digital.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

Confesión de astronauta de Artemis II causa impresión por lo que pasó con su cuerpo

¿Reducir el PMO para equilibrar las cuentas? Proponen parche para obras sociales

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H