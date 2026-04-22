Alerta: la estafa que se hace pasar por Metrogas ya genera dudas en Argentina

En los últimos meses salieron a la luz varias estafas en nombre de distintas empresas, donde las mismas quedan pegadas en actividades de las cuales no son responsables. Recientemente, en la red social X, un periodista comunicó que hay un nuevo fraude que se hace pasar por Metrogas e intenta robar todo tu dinero. Sin embargo, hay quienes lo refutan e incluso desmienten esta información. ¿A quién hay que creer?
La estafa que usa a Metrogas y de la que todos dudan
Una imagen comenzó a circular por las redes sociales, en donde aparece una boleta en papel que supuestamente emitió Metrogas. La misma avisa que harán un corte en el suministro de ese usuario por falta de pago y que si quiere realizar el pago deberá escanear el código QR que se encuentra en el lado derecho. Rápidamente alertaron por una estafa pero hay ciertas dudas sobre si es real o no esta paranoia que se generó en las últimas horas.
"Recuperá el servicio dentro de las próximas 24 horas hábiles. Para hacerlo, pagá la totalidad de tu deuda o solicitá un plan de pagos exclusivo a través de los siguientes medios", reza uno de los párrafos de esta boleta. A continuación, aparecen los canales oficiales de la empresa Metrogas con lo cual hace dudar si se trata de una estafa o es una nueva manera de comunicar los cortes de suministro.
"Atención. Si te llegan avisos de este tipo, no escaneen el código. Es una estafa y te roban datos o entran a tu cuenta", escribió el periodista Claudio Savoia en su cuenta de X adjuntando la imagen de la boleta. Sin embargo, muchos le respondieron indicando que es un error y se trata de algo verídico: al parecer ahora Metrogas comunica los cortes de esa manera. A veces la paranoia de tantos fraudes nos hace creer que todo es lo mismo.
"Es cierto Claudio que hay muchas estafas con QR, pero esta puntualmente no es. El QR te lleva directamente al WhatsApp de Metrogas. Ayer hablé con la empresa y me reconoció que el aviso de corte fue emitido por ellos", refutó el periodista Carlos Salerno en respuesta a este tweet. Por el momento la compañía no hizo comunicaciones oficiales en redes sociales sobre este supuesto fraude o aviso verídico. Sin embargo, si recibís uno de estos avisos, es crucial comunicarse por vía directa con Metrogas y consultar si efectivamente hubo un corte de servicio y si emitieron esa boleta antes de hacer cualquier pago.
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