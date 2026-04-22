Alerta: la estafa que se hace pasar por Metrogas ya genera dudas en Argentina

"Es cierto Claudio que hay muchas estafas con QR, pero esta puntualmente no es. El QR te lleva directamente al WhatsApp de Metrogas. Ayer hablé con la empresa y me reconoció que el aviso de corte fue emitido por ellos", refutó el periodista Carlos Salerno en respuesta a este tweet. Por el momento la compañía no hizo comunicaciones oficiales en redes sociales sobre este supuesto fraude o aviso verídico. Sin embargo, si recibís uno de estos avisos, es crucial comunicarse por vía directa con Metrogas y consultar si efectivamente hubo un corte de servicio y si emitieron esa boleta antes de hacer cualquier pago.

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Si te llegan avisos de este tipo, NO ESCANEEN el código. Es una estafa y te roban datos o entran a tu cuenta. pic.twitter.com/AzTh8Wp7mR — Claudio Savoia (@claudiosavoia) April 22, 2026

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