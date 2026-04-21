Bajaron los autos 0km en Argentina: el modelo de Ford que rompe todo con precios de locos

Los concesionarios decidieron hacer rebajas en los autos 0km ya que con la actualidad de la economía en el país las ventas bajaron significativamente. Por esa razón el movimiento en los precios es muy buena para aquellos que quieren hacerse de su primer vehículo nuevo o bien cambiarlo por un modelo más actual. Muchas marcas tienen valores muy bajos.
Autos 0km más baratos en Argentina
Si bien la inflación fue mayor al 9% en el primer trimestre, los autos 0km están en un gran momento o al menos los compradores pueden pensar que es la ocasión justa para comprar un vehículo nuevo. El exceso de stock más una caída en el consumo hicieron el combo perfecto y el mercado está anhelando ventas. Por esa razón los concesionarios bajaron los valores.
La eliminación del impuesto interno y este combo de la caída del consumo impulsaron las bajas en algunos modelos clave de 0km que se venden hoy en día en el país. En febrero ya se había contemplado la estimación de la inflación inicial y en abril fueron ajustadas esas reducciones, con lo cual la diferencia es casi nula en el precio comparando ambos meses. La caída de los valores fue superior a un 20%. Si se compara el último trimestre de 2025 y el inicio de 2026, la diferencia es de un 10%.
Así las cosas, los modelos más populares registraron una baja de entre el 1,5% y 8%. Aun así, algunos fueron parcialmente compensados por incrementos bajos entre un 0,5% y 1,5%. De todas formas, los valores son más bajos que el año pasado y por esa razón es un excelente momento para comprar un 0km.
Uno de los modelos que más bajó su precio fue la Ford Ranger Black, que hoy está con un 8,3% menos. Un modelo sumamente buscado y que los argentinos anhelan sin ninguna duda. Por otra parte está la Volkswagen Tiguan que bajó un 8%. Más abajo se ubica el Honda CR-V/Civic con un 6,6% y 7,6% más bajo.
Otros modelos muy buscados en Argentina y que bajaron significativamente su valor fueron la DS3/DS4, Volkswagen Vento GLI, Nissan X-Trail, Volkswagen Amarok, Ford Territory, Renault Oroch Emotion, Ford Bronco Sport y el Peugeot 408. Este último es quizá uno de los más queridos por los argentinos en el último tiempo.
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