Bajaron los autos 0km en Argentina: el modelo de Ford que rompe todo con precios de locos

Uno de los modelos que más bajó su precio fue la Ford Ranger Black, que hoy está con un 8,3% menos. Un modelo sumamente buscado y que los argentinos anhelan sin ninguna duda. Por otra parte está la Volkswagen Tiguan que bajó un 8%. Más abajo se ubica el Honda CR-V/Civic con un 6,6% y 7,6% más bajo.

Otros modelos muy buscados en Argentina y que bajaron significativamente su valor fueron la DS3/DS4, Volkswagen Vento GLI, Nissan X-Trail, Volkswagen Amarok, Ford Territory, Renault Oroch Emotion, Ford Bronco Sport y el Peugeot 408. Este último es quizá uno de los más queridos por los argentinos en el último tiempo.

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