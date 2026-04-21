Pedro Sánchez marca el pulso en la UE: España presiona para suspender el acuerdo con Israel

España, sin embargo, no está completamente sola en esta presión. Países como Irlanda o Eslovenia han mostrado posiciones similares en distintos debates europeos sobre el conflicto en Oriente Medio. Aun así, el peso político dentro de la UE sigue inclinando la balanza hacia posturas más cautelosas, conscientes de que una ruptura con Israel también tendría implicaciones en la relación con Estados Unidos, su principal aliado internacional.

En ese tablero aparece el papel diferencial de Alemania, uno de los socios más influyentes del bloque y tradicional aliado de Israel, que mantiene fuertes reservas ante cualquier medida que implique romper o suspender el marco de cooperación existente. Esa división interna explica por qué, pese al creciente debate en Europa, la posibilidad de una ruptura formal con Israel sigue siendo hoy un escenario todavía lejano.

meloni-trump-kF1-U2301499915810e2C-1200x840@RC Giorgia Meloni junto a Donald Trump. Italia también ha marcado matices dentro del bloque occidental ante la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Europa empieza a marcar matices

Más allá de la iniciativa española, algunos gestos recientes sugieren que el clima diplomático dentro de Europa comienza a moverse. Sin romper con Israel ni con Estados Unidos, varios gobiernos europeos empiezan a marcar matices frente a la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Uno de los episodios más comentados llegó desde Italia, donde el gobierno de Giorgia Meloni decidió negar a Estados Unidos el uso de la base aérea de Sigonella, en Sicilia, para vuelos militares vinculados a operaciones hacia la región. La decisión fue interpretada por analistas como una señal de cautela europea frente a la escalada militar en el conflicto.

A ese clima se sumaron también críticas diplomáticas de otros líderes europeos. El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó recientemente su preocupación por lo que calificó como una “multiplicación preocupante de violaciones” del estatus de los lugares santos en Jerusalén, después de que la policía israelí impidiera inicialmente al patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, acceder al Santo Sepulcro para celebrar una misa durante el Domingo de Ramos. El episodio generó incomodidad en varias capitales europeas y obligó al gobierno israelí a rectificar posteriormente su decisión.

En ese contexto, la presión impulsada por España aparece como parte de un debate más amplio dentro del continente. La Unión Europea todavía está lejos de romper su relación con Israel, pero el conflicto en Oriente Medio empieza a abrir grietas y matices dentro del bloque.

---------------

Más contenido en Urgente24:

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire

La película que escala entre las más elegidas y todos ven en una hora y media

Cinthia Fernández en shock: Qué revelaron sobre su pareja

A Yanina Latorre se le dio vuelta la tortilla: Fue al cruce y la frenaron en seco