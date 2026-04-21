Luego de las repercusiones generadas por la propuesta de lo gremios en la localidad de Bragado, de que los supermercados cierren los días domingos para favorecer el descanso de los trabajadores, en un momento de fuertes caídas en la ventas, la cadena de origen francés Carrefour, que estuvo a poco de irse del país, abre una de sus sedes las 24 horas.
DE CERRAR LOS DOMINGOS A...
24 horas abierto: Un supermercado innovó y dice que de noche, se vende
Frente a la propuesta de obligar a los supermercados a cerrar los domingos, surge ahora la de una mega cadena que abre las 24 horas (antes del arribo de otra gigante).
El local en el que hace la prueba piloto se encuentra en la provincia de San Juan y abrió sus puertas el pasado viernes 10 de abril.
Desde el supermercado informaron que el local cuenta con personal de caja, de reposición y de seguridad para garantizar una buena atención al cliente, y que lo único que está y estará prohibido es la venta de alcohol.
Según los directivos, el objetivo de la cadena que opera en la Argentina desde hace más de dos décadas es adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores que actualmente necesitan más tiempo para realizar sus actividades. El supermercado apunta a darles la posibilidad de hacer las compras en cualquier momento del día sin la presión de los horarios o del tráfico vehicular.
El arribo de La Anónima a San Juan y la estrategia de Carrefour
Sin embargo, la estrategia de Carrefour, en un momento complicado para los supermercados, se da junto con la llegada de la cadena patagónica 'La Anónima', que adquirió la sucursal de 'Libertad'. Tema que mantiene en vilo al sector gremial por lo que pueda suceder y pero en vilo por la medida de Carrefour, que no tiene una aprobación total por parte del sector gremial.
De hecho, según autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, se encuentran monitoreando la iniciativa para chequear si se cumplen con los derechos del trabajador o no.
A la vez, destacaron que la gente apoyó la extensión horaria y la aprovechó: "El balance es bueno y desde la empresa están conformes ya que se han generado ventas en la noche y la madrugada. Ahora bien, hay que esperar qué pasará con el furor de la novedad y la llegada del intenso frío", destacó la secretaria general del SEC, Mirna Moral.
En tanto, sobre la transición de 'Libertad' a 'La Anónima', dijo que "sigue adelante, adecuando las instalaciones y haciendo la venta de los productos, aun, bajo la marca Libertad. Instalaron ofertas y rebajas para liquidar stocks, lo que generó interés de los compradores desde que se conoció que iba a cambiar de nombre", destacó.
Según el diario 'La Provincia SJ', la dirigente resaltó que "estiman que la apertura será en los primeros días de mayo y en una superficie menor que la que tenía el supermercado Libertad. Fue conocido que mantuvieron los 80 trabajadores que quedaron activos, ya que algunos tomaron retiros voluntarios y hubo despidos, aunque en bajo número y los últimos fueron en enero".
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