24 horas abierto: Un supermercado innovó y dice que de noche, se vende

De hecho, según autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, se encuentran monitoreando la iniciativa para chequear si se cumplen con los derechos del trabajador o no.

A la vez, destacaron que la gente apoyó la extensión horaria y la aprovechó: "El balance es bueno y desde la empresa están conformes ya que se han generado ventas en la noche y la madrugada. Ahora bien, hay que esperar qué pasará con el furor de la novedad y la llegada del intenso frío", destacó la secretaria general del SEC, Mirna Moral.

SUPERMERCADO LA ANONIMA 2

En tanto, sobre la transición de 'Libertad' a 'La Anónima', dijo que "sigue adelante, adecuando las instalaciones y haciendo la venta de los productos, aun, bajo la marca Libertad. Instalaron ofertas y rebajas para liquidar stocks, lo que generó interés de los compradores desde que se conoció que iba a cambiar de nombre", destacó.

Según el diario 'La Provincia SJ', la dirigente resaltó que "estiman que la apertura será en los primeros días de mayo y en una superficie menor que la que tenía el supermercado Libertad. Fue conocido que mantuvieron los 80 trabajadores que quedaron activos, ya que algunos tomaron retiros voluntarios y hubo despidos, aunque en bajo número y los últimos fueron en enero".

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