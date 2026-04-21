GNL y la decisión final: Se define si la importación será privada este invierno o si falló el plan

Y a pocos días de tomar la decisión no existen señales contundentes que permitan anticipar cuál será el camino elegido por el Gobierno. Pero lo que sí está claro es que el tema se definirá en la primera línea del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, con participación de funcionarios de otras áreas del Gobierno.

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Se pone a prueba el avance reformista del gobierno en el sector

La idea oficial de correr a Enarsa de este negocio energético viene desde febrero, cuando lanzó la licitación pública internacional para encontrar un agente comercializador agregador que reemplace a la estatal en la importación, regasificación en Escobar y comercialización de una veintena de buques con GNL, indispensables para cubrir la demanda en los meses más fríos.

En el medio, Enarsa lanzó una compulsa de precios donde una docena de compañías le presentaron sus ofertas para proveer de GNL a la Argentina desde las primeras semanas de mayo.

Pero, como se mencionó el salto de los precios internacionales complicó todo y ahora incluso puede derivar en que el ingreso de los privados en el GNL importado se demore unos meses o incluso por toda la temporada.

La Argentina aún necesita importar gas por barco en 2026

Vale recordar que la importación de gas por barco, con mayor precio que el producto local y que en parte era subsidiado por el Estado, se realiza sobre todo en los meses más fríos, para garantizar suficiente oferta para la calefacción residencial, la demanda industrial y la de generación eléctrica.

La intención es evitar cortes, sobre todo en estaciones de GNC y algunas industrias, que tienen contratos interrumpibles, como sucedió en mayo y julio de 2024.

El récord de producción en Vaca Muerta, sumado a la puesta en marcha y posterior ampliación del gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner, fueron relegando el peso del GNL importado en el total de oferta invernal, pero aun se requiere recurrir a suministro externo.

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