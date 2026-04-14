La batalla por el GNL: Trafigura vs. Naturgy

El Gobierno nacional, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), abrió la licitación para la importación de Gas Natural Licuado ( GNL). A partir de ahí, Trafigura presentó la propuesta económica más baja, con una prima de 4,91 dólares por millón de BTU sobre el precio internacional de referencia, apenas por debajo de los 4,95 dólares ofertados por Naturgy.
La apertura de sobres realizada por Enarsa mostró una diferencia inferior al 1% entre ambas ofertas, lo que, según las condiciones del pliego, habilitaría una instancia de desempate. La decisión final quedará en manos de la Secretaría de Energía y se espera para las próximas horas.
Las ofertas de Trafigura y Naturgy
En cualquier caso, es una buena señal para el Estado porque el proceso resultó súper competitivo, incluso en un escenario signado por la Guerra en Medio Oriente que disparó los precios del petróleo y genera incertidumbre sobre el acceso físico a los cargamentos de GNL.
GNL: una nueva etapa
El esquema licitatorio impulsado por la Secretaría de Energía apunta a delegar, por primera vez en 18 años, en un actor privado la función de agregación de demanda, importación y comercialización del GNL que se regasificará en las terminales locales durante los meses de mayor consumo.
En los hechos, la empresa adjudicataria actuará como intermediario entre el mercado internacional y la demanda local, abasteciendo principalmente a grandes usuarios industriales, generadoras eléctricas y en menor medida a clientes residenciales de distribuidoras.
La fuerte competencia entre Trafigura y Naturgy
Trafigura controla en el país la red de estaciones de servicio Puma Energy y, en paralelo, viene ampliando su presencia en distintos segmentos del negocio. En upstream, participa como socio financiero en desarrollos en Vaca Muerta, mientras que también impulsa proyectos de infraestructura vinculados a la exportación de crudo.
En el segmento gasífero, la firma ganó protagonismo en el último año al asumir un rol activo en la importación de gas desde Bolivia para cubrir picos de demanda invernal. La iniciativa se enmarca en un objetivo más ambicioso: construir una comercializadora de gas natural en la Argentina.
Naturgy, en tanto, es una de las tres mayores distribuidoras de gas de la Argentina junto con Metrogas y Camuzzi. Y cuenta con una comercializadora de gas asociada por lo que cubre un porcentaje importante de la demanda industria en la zona del Litoral.
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