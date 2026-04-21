Autos recargados en 6 minutos: La revolucionaria batería que compite con BYD

En la historia del auto eléctrico, la capacidad de carga de las baterías ha sido uno de los “puntos débiles” en comparación con los motores a combustible líquido, que logran cargas completas en pocos minutos. Algo que ahora no es tan lejano, pero que antes suponía cargas que superaban las 8 horas en promedio limitando la disponibilidad para los usuarios.

En ese orden, las automotrices y empresas del sector energético han desarrollado una carrera con epicentro en China para lograr acortar los tiempos de carga. Entre ellas, CATL y BYD, las dos mayores fabricantes de baterías con presentaciones recientes al respecto.

Precisamente, el anuncio de CATL llega pocas semanas después de que BYD presentara su nueva generación de baterías ultrarrápidas, conocidas como “Blade”. Estas prometen una carga del 10% al 97% en tan solo 9 minutos, operando en esa capacidad incluso en condiciones extremas de temperatura (-30 grados).

BYD

¿Las baterías CATL llegan a Argentina?

En Argentina, la introducción del auto eléctrico como objeto “accesible” al consumidor general está en su etapa inicial. Con el desembarco de varios modelos desde China, el mercado eléctrico local recién se conforma y ya tiene a BYD como líder en venta de vehículos.

En el caso de CATL, sus baterías están presentes en un modelo que se comercializa en Argentina. Se trata del BAIC EU5, un sedán eléctrico del segmento B que se lanzó a la venta en 2025 y concentró miradas por su precio competitivo (25.000 dólares aproximadamente).

Si bien el BAIC EU5 no equipa las baterías de carga rápida, marca la presencia de CATL en el mercado argentino, que en el futuro mediano podría recibir tecnología eléctrica más avanzada en caso de sostenerse la demanda.

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