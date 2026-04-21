Autos recargados en 6 minutos: La revolucionaria batería que compite con BYD

La carrera por la autonomía de los autos eléctricos llevó a la industria de las baterías a otro nivel de exigencia. En ese orden y desde China, la fabricante CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) presentó un nuevo modelo que promete una recarga rápida al 98% en poco menos 7 minutos (6’ 28”).
La compañía con sede en Ningde, Fujian, realizó el anuncio este martes revolucionando el mercado bursátil en Asia. La nueva generación de baterías promete además un paso del 10% al 80% en poco más de 3 minutos, acortando considerablemente los tiempos de espera del usuario y poniendo al auto eléctrico casi a la par de los motores térmicos en términos de carga.
En el plano técnico, esta nueva familia de baterías de carga ultrarrápida funciona en base al uso de litio ferrofosfato. Esta configuración permite alcanzar mayores niveles de velocidad y autonomía, extendiendo el rango según cada tipo de vehículo.
Nombrada como ’Shenxing’, el nuevo modelo de baterías llegó para plantar competencia en el plano grande de la carrera eléctrica, con BYD como competidor principal. Cabe recordar que la automotriz líder produce su propia cadena de baterías, mientras que CATL se dedica a la proveeduría al resto del ecosistema automotor chino e internacional, además de otras industrias como la aviación ligera.
Por qué son importantes las baterías en los autos eléctricos
Las baterías son las celdas de almacenamiento de la energía eléctrica de la que se valen los autos eléctricos. Su capacidad de carga, autonomía y potencia son factores clave que determinan el rendimiento de una unidad, dependiendo de su peso, tamaño y condiciones ambientales colindantes (temperatura, viento y demás).
En la historia del auto eléctrico, la capacidad de carga de las baterías ha sido uno de los “puntos débiles” en comparación con los motores a combustible líquido, que logran cargas completas en pocos minutos. Algo que ahora no es tan lejano, pero que antes suponía cargas que superaban las 8 horas en promedio limitando la disponibilidad para los usuarios.
Precisamente, el anuncio de CATL llega pocas semanas después de que BYD presentara su nueva generación de baterías ultrarrápidas, conocidas como “Blade”. Estas prometen una carga del 10% al 97% en tan solo 9 minutos, operando en esa capacidad incluso en condiciones extremas de temperatura (-30 grados).
¿Las baterías CATL llegan a Argentina?
En Argentina, la introducción del auto eléctrico como objeto “accesible” al consumidor general está en su etapa inicial. Con el desembarco de varios modelos desde China, el mercado eléctrico local recién se conforma y ya tiene a BYD como líder en venta de vehículos.
En el caso de CATL, sus baterías están presentes en un modelo que se comercializa en Argentina. Se trata del BAIC EU5, un sedán eléctrico del segmento B que se lanzó a la venta en 2025 y concentró miradas por su precio competitivo (25.000 dólares aproximadamente).
Si bien el BAIC EU5 no equipa las baterías de carga rápida, marca la presencia de CATL en el mercado argentino, que en el futuro mediano podría recibir tecnología eléctrica más avanzada en caso de sostenerse la demanda.
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