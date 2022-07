BYD, el rey del auto eléctrico que destronó a Tesla

BYD(Build Your Dreams o Construye Tus Sueños) es un fabricante de automóviles eléctricos puros e híbridos con sede en Shenzhen, China, que vendió más de 641.000 vehículos en el 1er. semestre de 2022. BYD Auto Co. Ltd. es la subsidiaria automotriz del fabricante que cotiza en bolsa BYD Company, fundada en enero de 2003.