Tesla se deshace del 75% de sus bitcoins

La salida millonaria del fabricante de autos eléctricos no generó cambios en el mercado de las criptomonedas. Es de esperar que cuando sale un comunicado de este estilo, varios inversores que siguen los movimientos de Elon Musk, salgan y repliquen su accionar, en esta oportunidad, ese no fue el caso. Bitcoin -BTC- sigue arriba de su último cierre en un 1%, y lo hace a un precio aproximado de US$ 23.400, en tanto Ether -ETH-, la criptomoneda que se disparo fuerte luego de la confirmación de la salida del protocolo Proof of Work -PoW-, sube un 1,37% y lo logra un precio aproximado de US$ 1.530.